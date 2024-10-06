Считается, что Steam Deck на самом деле может в конечном итоге идеально подойти для Hackintosh, поскольку RDNA2 уже поддерживается MacOS.

Hackintosh для Steam Deck — это экспериментальная версия macOS, адаптированная для запуска на консоли Steam Deck от Valve. На данный момент проект находится на очень ранней стадии разработки: система может загружаться, но без аппаратного ускорения графики. Твит от @whatdahopper 3 октября демонстрирует диалог восстановления macOS X Sequoia на экране Steam Deck, хотя интерфейс отображается некорректно.

Проект направлен на энтузиастов, которые хотят использовать macOS на устройствах, отличных от продукции Apple. Однако на текущем этапе «Deckintosh» не предназначен для замены SteamOS или использования в повседневных задачах из-за ограничений в производительности.

Поддержка графики RDNA2 от AMD уже реализована в MacOS, что делает Steam Deck потенциально подходящим устройством для Hackintosh, но полноценное использование системы на платформе Deck пока что остается далекой перспективой.