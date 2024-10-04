В первый месяц осени было 9053 машин, что на 16% больше, чем в сентябре 2023 года, но на 3,3% меньше, чем в прошедшем августе.

В сентябре 2024 года в России продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли. По данным «Автостата», рынок продолжает расти, несмотря на небольшое снижение по сравнению с августом.

Продажи новых легких коммерческих автомобилей в сентябре 2024 года увеличились на 16% к аналогичному периоду 2023 года, достигнув 9053 автомобилей. Снижение на 3,3% относительно августа объясняется сезонными колебаниями спроса.

Лидером рынка остается GAZ, реализовавший 4730 автомобилей (52% рынка). Второе место у УАЗ с 1049 единицами. Далее идут LADA (836 машин) и Sollers (322 машины). Пятерку замыкает Dongfeng, реализовавший 244 автомобиля.

Первое место в модельном рейтинге занимает GAZ Gazelle Next с 2979 проданными автомобилями. Далее следуют Sollers Atlant (677 машин), GAZ 3302 (564 машины), УАЗ-3909 (523 машины) и LADA Largus VU (505 машин).

С начала 2024 года продано 75 522 LCV, что на 23,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной спрос приходится на отечественные автомобили, благодаря их цене и качеству, а также адаптации к российским условиям.

Ожидается, что внедрение беспилотных технологий изменит рынок. В Москве уже идут эксперименты с беспилотным транспортом, что может повлиять на рынок в будущем.

Хотя отечественные бренды доминируют, китайские компании, такие как Dongfeng, постепенно усиливают свои позиции, предлагая качественные и доступные автомобили.