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Финансовый портфель
Франция предложила ограничить свободу Еврокомиссии в финансировании Украины
Газета Politico пишет, что в ходе недавней встречи дипломатов стран Евросоюза представители Франции высказались в поддержку усиления национального контроля над распределением выделенного Брюсселем Киеву кредита в размере 35 миллиардов евро.

Франция предложила изменить механизмы, регулирующие финансирование Украины со стороны Европейской комиссии. Это предложение включает ограничение свободы действий Еврокомиссии и усиление контроля со стороны национальных правительств и Европарламента.

Недавние переговоры между представителями стран Европейского союза выявили стремление Франции усилить национальный надзор над процессом распределения кредита, который Брюссель выделил Украине в размере 35 миллиардов евро. Об этом пишет газета Politico. Французские дипломаты на встрече выступили за то, чтобы Европейская комиссия больше не могла принимать подобные решения без участия столиц стран ЕС и Европейского парламента.

Однако, несмотря на стремление к усилению контроля, Франция не ослабляет свою поддержку Украины на международной арене. Французский министр по европейским делам Бенджамин Хаддад на Варшавском форуме по безопасности призвал предоставить Украине замороженные на Западе российские активы и увеличить поставки вооружений, включая дальнобойные системы и авиацию для ВСУ.

Хаддад подчеркнул, что эти меры должны быть предприняты независимо от возможных изменений во внешнеполитическом курсе США. Это означает, что Франция настаивает на продолжении помощи Украине, даже если Вашингтон изменит свою стратегию поддержки Киева.

Французский министр также предложил создать резервные запасы ресурсов, которые могли бы быть использованы для поддержки Украины в долгосрочной перспективе. 

Финансирование Украины, по мнению Хаддада, должно продолжаться за счет использования доходов, получаемых от замороженных на Западе активов России. Эти средства можно направить на поддержку как украинской экономики, так и армии, что позволит Украине продолжать обороняться и восстанавливаться в условиях военного конфликта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил разочарование тем, что Европа больше не является приоритетом для США. По словам Макрона, американская внешняя политика в последнее время сосредоточена на внутренних вопросах, а также на стратегическом противостоянии с Китаем. Этот сдвиг в приоритетах вызывает обеспокоенность у европейских лидеров, которые опасаются ослабления поддержки со стороны Вашингтона, особенно в вопросе Украины.

#украина #сша #франция #еврокомиссия #финансирование #европарламент #российские активы #вооружения #контроль #национальные правительства
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