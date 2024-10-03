Игру Doom уже давно используют как некое мерило, запуская её на очень малопроизводительных, очень старых или просто очень неподходящих для этого устройствах.

Игру Doom давно используют как своеобразный тест производительности, устанавливая её на маломощные или устаревшие устройства. Теперь же эта культовая игра была запущена на Radeon RX 6950 XT, но с одним важным нюансом — без использования процессора. Это достижение подчеркивает возможности современных видеокарт и технологий.

Хотя в системе был установлен процессор, сам порт Doom был модифицирован таким образом, что работал исключительно на GPU. Это означает, что все вычисления, связанные с игрой, проходили через графический процессор, обходя CPU.

Этот эксперимент стал возможен благодаря использованию интерфейса doomgeneric, который позволяет запускать игру на графическом процессоре под управлением Linux. Важным элементом этого процесса является наличие библиотеки LLVM C для GPU. При помощи компилятора clang, разработчик с псевдонимом jhuber6 смог собрать и запустить игру на видеокарте Radeon RX 6950 XT. В этом случае использовалась операционная система Arch Linux с версией ядра 6.10.5, но игра, вероятно, будет работать и на других дистрибутивах Linux с архитектурой x86.

Интересно отметить, что игровая логика Doom работала в однопоточном режиме, в то время как визуализация была многопоточной. Это подчеркивает сложность и гибкость современных видеокарт, которые способны обрабатывать не только графику, но и другие аспекты программного обеспечения.

На данный момент доступен лишь скриншот процесса, и нет точной информации о том, насколько эффективно игра функционировала в этом режиме. Тем не менее, это эксперимент, который привлекает внимание своей уникальностью. Запуск Doom на устройствах, которые изначально не предназначены для игр, стал своего рода традицией среди энтузиастов.