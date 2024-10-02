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Генерал КСИР: если Израиль безрассуден, мы покажем ракеты, разрушительная сила которых поразит мир
В Иране заявили о том, что Израилю лучше отказаться от ответа на сегодняшний ракетный удар.

В последние дни отношения между Ираном и Израилем продолжают обостряться. Вслед за ракетным ударом со стороны Ирана, официальный Тегеран предупреждает Израиль о нежелательности ответных действий.

Иранский генерал Исмаэль Коусари, представляющий Корпус стражей исламской революции (КСИР), сделал заявление по поводу ракетного удара, который был совершен по израильским целям. Он подчеркнул, что действия Ирана являются ответом на «бесчинства», которые Израиль совершил на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран не намерен оставлять безнаказанными действия Израиля, которые он считает угрозой для региона.

Коусари заявил:

«Если Израиль полагал, что его действия останутся без ответа, то он глубоко ошибался».

Генерал КСИР также отметил, что если «израильский режим проявит идиотизм и безрассудство», то Иран готов применить более мощные ракеты, которые могут поразить не только военные, но и стратегические объекты.

Тем временем, источники в израильских военных кругах сообщают, что ВВС Израиля уже начали подготовку боевых самолётов с дополнительными топливными баками. Эти самолёты будут использоваться для того, чтобы приблизиться к границам Ирана и нанести удары по его наиболее уязвимым объектам. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечает, что целью являются критически важные инфраструктурные объекты Ирана, которые могут повлиять на его военный потенциал.

Видеоматериалы, поступившие из Израиля, вызывают сомнения в правдивости некоторых сообщений о результатах ракетного удара со стороны Ирана. Некоторые эксперты утверждали, что большинство иранских ракет либо упали в пустыне, либо были перехвачены системами противоракетной обороны Израиля. Однако представленные видеодоказательства ставят под сомнение эту информацию, предполагая, что ущерб от удара может быть гораздо более серьёзным, чем сообщалось ранее.

#израиль #иран #конфликт #ближний восток #ксир #ракетный удар #международное сообщество #военная эскалация #стратегические объекты #напряжённость
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