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Rucars: Привезенные в Россию автомобили Zeekr нельзя заблокировать дистанционно
Пока что в России существует лишь ограничение по работе фирменного приложения. Раньше в нем можно было увидеть местоположение машины, включить обогрев, вентиляцию, открыть или закрыть автомобиль.

На фоне роста популярности китайских автомобилей в России, вопрос о безопасности и надежности техники становится все более актуальным. Один из обсуждаемых брендов — Zeekr, чьи автомобили пока что ввозятся в страну исключительно по системе параллельного импорта. Важный вопрос для владельцев таких машин — можно ли их заблокировать удаленно, как это иногда случается с автомобилями других марок?

Как сообщил в интервью «Газете.Ru» Владислав Захаров, руководитель отдела продаж дилерского центра Rucars, автомобили Zeekr, ввезенные в Россию, нельзя заблокировать дистанционно. Он подчеркнул, что удалённые обновления электронных блоков в таких автомобилях не проводятся, так как в стране отсутствуют официальные дилеры марки Zeekr, и важные изменения в ПО производятся только в специализированных сервисных центрах.

Захаров объяснил, что существуют два типа обновлений для автомобилей Zeekr:

  1. Дистанционные обновления через мобильный интернет. Они происходят часто, обычно ежемесячно, но не затрагивают критические функции автомобиля.
  2. Обновления через официальных дилеров. Важные изменения, такие как перепрошивка блока управления двигателем, систем безопасности и тормозов, могут быть выполнены только у официальных дилеров. Это связано с повышенными требованиями к безопасности — серьезные обновления всегда должны контролироваться специалистами на месте, чтобы избежать опасности для водителя и пассажиров.

Захаров также добавил, что попытка блокировать машину дистанционно может поставить под угрозу жизни тех, кто находится в автомобиле. Поскольку автомобили рассматриваются как источник повышенной опасности, критические изменения должны выполняться только в сервисных центрах. Владислав уверяет, что блокировки автомобилей Zeekr из Китая никто не планирует проводить, так как это может привести к серьёзным последствиям.

Владельцы автомобилей Zeekr в России сталкиваются с некоторыми ограничениями в работе фирменного мобильного приложения. Ранее через приложение можно было контролировать местоположение автомобиля, управлять системой обогрева и вентиляции, а также открывать и закрывать двери. На данный момент сервис не функционирует, но Захаров отметил, что существуют решения, которые помогают восстановить работу этих функций.

Летом появилась информация о том, что автомобили Zeekr, ввезенные в Россию, могут столкнуться с проблемой «окирпичивания». Это значит, что экран автомобиля может перестать работать, хотя сам автомобиль останется на ходу. Чтобы избежать такой ситуации, россиянам предложили защитить свои автомобили от блокировки за сумму около 75 000 рублей.

Согласно последним новостям, существует вероятность того, что автомобили Zeekr начнут официально ввозиться в Россию, но под новым брендом. Это может изменить текущую ситуацию с обновлениями, сервисом и возможностями обслуживания этих автомобилей на территории страны.

#параллельный импорт #китайские автомобили #zeekr #мобильное приложение #безопасность автомобилей #сервисные центры #обновления по #блокировка автомобиля #владислав захаров #окирпичивание
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