Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
«Лаборатория Касперского» разработала Kaspersky NGFW — межсетевой экран нового поколения
Разработчик отмечает, что приложение поможет организациям в России защитить свою сетевую инфраструктуру от широкого спектра киберугроз.

«Лаборатория Касперского» представила бета-версию своего нового продукта — межсетевого экрана Kaspersky NGFW, который ориентирован на защиту российских организаций от современных киберугроз.

Основой Kaspersky NGFW является технология Stateful Firewall, которая обеспечивает высокую точность в обнаружении и блокировании угроз. Она отслеживает состояние активных соединений и принимает решения на основе контекста трафика, что позволяет блокировать потенциальные угрозы на ранних стадиях. Постоянная проверка всех сессий, включая уже установленные, гарантирует непрерывный мониторинг и защиту.

Одной из уникальных возможностей Kaspersky NGFW является способность обнаруживать угрозы даже в зашифрованном трафике. Механизм SSL/TLS Inspection расшифровывает трафик различных протоколов, что позволяет выявлять угрозы, которые обычно остаются незамеченными в шифрованной передаче данных. Это особенно важно в условиях увеличения объема зашифрованного трафика в корпоративных сетях.

Встроенный в Kaspersky NGFW инструмент DPI-анализа (Deep Packet Inspection) позволяет идентифицировать более 4000 приложений, что обеспечивает высокую детализацию контроля сетевого трафика. Дополнительно решение оснащено системой обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS), которая работает в режиме реального времени. Система использует более 6000 сигнатур для предотвращения сетевых атак, что минимизирует риск киберугроз и вторжений.

Kaspersky NGFW оснащен высокоскоростным потоковым антивирусом, который способен выявлять и блокировать вредоносную активность еще на ранних этапах её появления. Также встроенный веб-категоризатор точно определяет URL-адреса и ограничивает доступ к вредоносным ресурсам, что снижает вероятность успешных атак через фишинг-сайты или другие небезопасные источники.

Для обеспечения актуальности защиты Kaspersky NGFW получает данные из локальных баз, которые обновляются в режиме реального времени. Дополнительно, решение интегрировано с Kaspersky Security Network, что позволяет оперативно реагировать на новые угрозы и получать данные о последних киберугрозах со всего мира.

Важным элементом безопасности в Kaspersky NGFW является технология DNS Security, которая проверяет подлинность доменных имен и защищает от атак, связанных с уязвимостями DNS. Это позволяет предотвратить многие виды атак, направленных на манипуляции с доменными именами и их маршрутизацией.

«Лаборатория Касперского» позиционирует Kaspersky NGFW как решение для компаний со сложной сетевой инфраструктурой, насчитывающей от 1000 устройств. Это включает организации государственного и финансового сектора, телекоммуникационные компании, медицинские учреждения, ритейл, транспорт и образовательные организации. Важно отметить, что продукт полностью соответствует требованиям российских регуляторов в области кибербезопасности.

#кибербезопасность #киберугрозы #межсетевой экран #dns security #dpi-анализ #ssl/tls inspection #stateful firewall #высокоскоростной антивирус #кaspersky ngfw #система предотвращения вторжений
+
Написать комментарий (0)
Примерно у трети сотрудников российских компаний проблемы с распознаванием фишинговых писем
Троян-загрузчик Necro поразил уже миллионы Android-устройств
В Steam появилась страничка новой игры Free Durov о приключениях Павла Дурова во французской тюрьме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
18
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
1
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
4
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
14
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
+
Троянская программа Necro заражает Android-устройства
+
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
8
Джеймс Кэмерон вошёл в совет директоров Stability AI
+
ЛиАЗ возвращается к производству автобусов-«гармошек» после вынужденного перерыва
+
OpenAI o1 уже является лучшей моделью ИИ, опережая Google и Anthropic
+
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
+
NVIDIA анонсировала запуск модели искусственного интеллекта Llama-3.1-Nemotron-51B
1

Популярные статьи

"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
8
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
16
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
58
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
10
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
6
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
8
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Lismania
23:57
Машиный перевод источника: -"эффект крыла", наблюдается у любого самолёта, а вот эффект экрана, используют в основном у экраноплана. В середине 1920-х годов авиаторы впервые столкнулись с экранным эфф...
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
Антон Тутынин
23:43
Удачи ребятам пожелаю, конечно, но больше пахнет очередным распилом госсредств
В России создают лазер для первых отечественных фотолитографов по выпуску процессоров и микросхем
Валерий Агапов
23:40
Хиросиму США сделала для устрашения СССР. Сразу после ВОВ (1945г) Англия предложила США напасть на США, Рузвельт отклонил. Затем был план ядерного удара по СССР, Корея, Вьетнам. и т.д. Наконец к ним п...
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
Антон Тутынин
23:40
ГАЗ - Мяс?
Rucars: Привезенные в Россию автомобили Zeekr нельзя заблокировать дистанционно
Антон Тутынин
23:35
Бредятина какая-то... Кто при здравом рассудке предпочтëт модель с приставкой внутри за АДовые бабки?
Lynk&Co и Meizu выпустили специальный геймерский электромобиль Z10 STARBUFF
Gamandril
23:32
Не всегда и далеко не везде. Многие игры используют далеко не весь лимит мощности из-за корявых движков не говоря уж о выдаче адекватной производительности на ватт. И ЦП помимо варианта с двумя видеок...
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
ДУ50
23:30
Она выборочная, не вздумай о евреях и хохлонацистах говорить плохо.
Набиуллина: В октябре Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки
Антон Тутынин
23:30
Логично, что геймеры в пролëте
Инсайдер назвал характеристики NVIDIA RTX 5090 и 5080 - флагман получит 32 ГБ GDDR7
Китя
23:29
Nvidia&Intel Hater и Gerr_Lord87 очень похоже на это видео https://www.youtube.com/watch?v=xX3oWOAQo1g&t=2s&ab_channel=knapweed
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Антон Тутынин
23:28
16 Гб на 64 бита)))
Инсайдер назвал характеристики NVIDIA RTX 5090 и 5080 - флагман получит 32 ГБ GDDR7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем