Разработчик отмечает, что приложение поможет организациям в России защитить свою сетевую инфраструктуру от широкого спектра киберугроз.

«Лаборатория Касперского» представила бета-версию своего нового продукта — межсетевого экрана Kaspersky NGFW, который ориентирован на защиту российских организаций от современных киберугроз.

Основой Kaspersky NGFW является технология Stateful Firewall, которая обеспечивает высокую точность в обнаружении и блокировании угроз. Она отслеживает состояние активных соединений и принимает решения на основе контекста трафика, что позволяет блокировать потенциальные угрозы на ранних стадиях. Постоянная проверка всех сессий, включая уже установленные, гарантирует непрерывный мониторинг и защиту.

Одной из уникальных возможностей Kaspersky NGFW является способность обнаруживать угрозы даже в зашифрованном трафике. Механизм SSL/TLS Inspection расшифровывает трафик различных протоколов, что позволяет выявлять угрозы, которые обычно остаются незамеченными в шифрованной передаче данных. Это особенно важно в условиях увеличения объема зашифрованного трафика в корпоративных сетях.

Встроенный в Kaspersky NGFW инструмент DPI-анализа (Deep Packet Inspection) позволяет идентифицировать более 4000 приложений, что обеспечивает высокую детализацию контроля сетевого трафика. Дополнительно решение оснащено системой обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS), которая работает в режиме реального времени. Система использует более 6000 сигнатур для предотвращения сетевых атак, что минимизирует риск киберугроз и вторжений.

Kaspersky NGFW оснащен высокоскоростным потоковым антивирусом, который способен выявлять и блокировать вредоносную активность еще на ранних этапах её появления. Также встроенный веб-категоризатор точно определяет URL-адреса и ограничивает доступ к вредоносным ресурсам, что снижает вероятность успешных атак через фишинг-сайты или другие небезопасные источники.

Для обеспечения актуальности защиты Kaspersky NGFW получает данные из локальных баз, которые обновляются в режиме реального времени. Дополнительно, решение интегрировано с Kaspersky Security Network, что позволяет оперативно реагировать на новые угрозы и получать данные о последних киберугрозах со всего мира.

Важным элементом безопасности в Kaspersky NGFW является технология DNS Security, которая проверяет подлинность доменных имен и защищает от атак, связанных с уязвимостями DNS. Это позволяет предотвратить многие виды атак, направленных на манипуляции с доменными именами и их маршрутизацией.

«Лаборатория Касперского» позиционирует Kaspersky NGFW как решение для компаний со сложной сетевой инфраструктурой, насчитывающей от 1000 устройств. Это включает организации государственного и финансового сектора, телекоммуникационные компании, медицинские учреждения, ритейл, транспорт и образовательные организации. Важно отметить, что продукт полностью соответствует требованиям российских регуляторов в области кибербезопасности.