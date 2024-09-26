Команда VK отмечает, что при переходе на её почту Xmail сохранится прежнее имя аккаунта, только он будет заканчиваться на xmail.ru. Новую почту можно привязать к аккаунту «Госуслуг» и другим сервисам.

В последние месяцы наблюдается значительное увеличение числа россиян, которые отказываются от использования зарубежных почтовых сервисов в пользу отечественных аналогов. По данным VK, с момента запуска проекта Xmail в августе 2023 года более 1,6 миллиона пользователей перенесли свою почту с Gmail на Xmail.

Одним из ключевых преимуществ, которые отмечает команда VK, является возможность сохранения прежнего имени аккаунта при переходе на Xmail. Единственное отличие — окончание почтового адреса изменится на xmail.ru. Кроме того, новую почту можно легко привязать к аккаунту «Госуслуг» и другим популярным российским сервисам, что делает её удобным и практичным инструментом для ежедневного использования.

Как сообщают представители VK, в среднем около 140 тысяч россиян каждый месяц переносят свои почтовые аккаунты с Gmail на Xmail.

В дополнение к использованию Xmail, VK рекомендует пользователям Android для безопасной работы с приложениями использовать официальный российский магазин приложений RuStore.

В условиях текущих изменений Минцифры РФ рекомендовало российским пользователям сервисов Google заранее создавать резервные копии своих данных, чтобы избежать возможных потерь информации. Также сообщалось о том, что Google ввела ограничения на создание новых учетных записей для пользователей из России. Однако эти ограничения не подтвердились: при создании нового аккаунта Gmail не возникло никаких проблем.