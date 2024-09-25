Новый сервис «Трейлеры» позволяет узнать артистов, альбомы, плейлисты и треки через наиболее характерные короткие отрывки.

Функция Трейлеры предоставляет пользователям возможность исследовать мир музыки через короткие, характерные фрагменты. Эти отрывки помогают лучше понять стиль артиста и его музыкальные предпочтения. Трейлеры доступны для различных форматов контента, включая:

Отдельные треки.

Альбомы.

Плейлисты.

Каждый трейлер состоит из тщательно подобранных отрывков популярных треков, которые плавно объединены в мини-миксы. Это позволяет пользователям легко и быстро оценить, какие композиции могут им понравиться.

В основе технологии «Трейлеров» лежит нейросеть, которая анализирует музыкальные произведения, уделяя внимание таким аспектам, как:

Звучание трека. Анализ темпа и ритма.

Вокал. Определение уникальных вокальных партий.

Структура композиции. Выявление границ куплетов и припевов.

После глубокого анализа нейросеть выбирает наиболее характерные отрывки, представляющие каждую композицию. Это делает прослушивание более интересным и удобным для пользователей, которые хотят быстро ознакомиться с новыми релизами.

Запустить трейлер можно несколькими способами:

Через страницу артиста - просто нажмите на соответствующую кнопку на странице исполнителя.

На странице альбома или плейлиста - трейлеры доступны для всех форматов контента.

Долгое нажатие на контент - в различных разделах приложения, чтобы быстро перейти к прослушиванию.

После того как вы прослушали трейлер, вы можете перейти к полной версии композиции, нажав кнопку «Слушать полностью». Это упрощает процесс выбора музыки и делает его более интерактивным.

Функция «Трейлеры» уже доступна в мобильных и десктопных версиях Яндекс Музыки. Новая функция «Трейлеры» доступна для подписчиков Яндекс Плюса.