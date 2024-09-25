Функция Трейлеры предоставляет пользователям возможность исследовать мир музыки через короткие, характерные фрагменты. Эти отрывки помогают лучше понять стиль артиста и его музыкальные предпочтения. Трейлеры доступны для различных форматов контента, включая:
- Отдельные треки.
- Альбомы.
- Плейлисты.
Каждый трейлер состоит из тщательно подобранных отрывков популярных треков, которые плавно объединены в мини-миксы. Это позволяет пользователям легко и быстро оценить, какие композиции могут им понравиться.
В основе технологии «Трейлеров» лежит нейросеть, которая анализирует музыкальные произведения, уделяя внимание таким аспектам, как:
- Звучание трека. Анализ темпа и ритма.
- Вокал. Определение уникальных вокальных партий.
- Структура композиции. Выявление границ куплетов и припевов.
После глубокого анализа нейросеть выбирает наиболее характерные отрывки, представляющие каждую композицию. Это делает прослушивание более интересным и удобным для пользователей, которые хотят быстро ознакомиться с новыми релизами.
Запустить трейлер можно несколькими способами:
- Через страницу артиста - просто нажмите на соответствующую кнопку на странице исполнителя.
- На странице альбома или плейлиста - трейлеры доступны для всех форматов контента.
- Долгое нажатие на контент - в различных разделах приложения, чтобы быстро перейти к прослушиванию.
После того как вы прослушали трейлер, вы можете перейти к полной версии композиции, нажав кнопку «Слушать полностью». Это упрощает процесс выбора музыки и делает его более интерактивным.
Функция «Трейлеры» уже доступна в мобильных и десктопных версиях Яндекс Музыки. Новая функция «Трейлеры» доступна для подписчиков Яндекс Плюса.