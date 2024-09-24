Судя по скриншотам и ролику, в игре придётся тапать хомяка, искать Toncoin, вводить коды доступа ФСБ, прикрывать свой пресс и так далее.

В Steam недавно появилась страничка новой игры Free Durov, разработанной командой Raskumar Team. Это захватывающий проект, основанный на приключениях основателя Telegram Павла Дурова, который пытается сбежать из французской тюрьмы. Игра уже привлекла внимание геймеров своими уникальными механиками, острыми мемами и интересным подходом к игровому процессу.

Free Durov — это игра от первого лица, где игроку предстоит управлять Павлом Дуровым. Главная задача — выбраться из заключения, решая головоломки, преодолевая ловушки и выполняя различные задания. Игровой процесс сосредоточен на исследованиях тюремных коридоров, где на каждом шагу поджидают препятствия и ловушки.

Игрокам придется быть предельно внимательными: любая ошибка может замедлить их продвижение к свободе. Также в игре есть множество врагов, стремящихся помешать Дурову достичь своей цели — вернуть украденный ключ шифрования и сбежать.

Одной из главных особенностей игры являются детализированные тюремные локации, полные интерактивных элементов. Игроки смогут взаимодействовать с различными объектами, решать головоломки и искать скрытые пути для побега. Это не просто шутер или экшен — Free Durov предлагает игрокам подумать и найти выход, используя логику и смекалку.

Скриншоты и трейлер игры намекают на наличие интересных задач: тапание хомяка, поиск криптовалюты Toncoin, взлом кодов доступа ФСБ и даже защита пресса от врагов. Разработчики обещают, что каждая загадка будет продумана до мелочей и внесет свою лепту в создание уникальной атмосферы игры.

Особенностью игры станет ее уникальный стиль и тонкие отсылки на реальные события и популярные интернет-мемы. Raskumar Team заявляют, что в игру будут интегрированы элементы сатиры и юмора, которые сделают прохождение еще более увлекательным. Все это поможет погрузиться в атмосферу сопротивления и борьбы за свободу.