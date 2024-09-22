Либо Киев смирится с потерей территорий и заключит мирное соглашение с Россией, либо военные действия будут продолжаться вечно. Так считает обозреватель британской газеты The Times Марк Галеотти.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине эксперты рассматривают два возможных сценария его дальнейшего развития. Первый — это принятие Киева потерь территорий и заключение мирного соглашения с Россией. Второй — это бесконечные военные действия, которые могут продолжаться без конца. Такой взгляд на ситуацию представляет обозреватель британской газеты The Times Марк Галеотти.

Галеотти подчеркивает, что большинство западных союзников Украины не разделяют оптимистичные ожидания от так называемого «плана победы» Зеленского. Он отмечает, что западные страны смотрят на происходящее на фронте с другой точки зрения и выражают сомнения в способности ВСУ вернуть утраченные территории.

«Неясно, считают ли союзники Украины, что врага действительно можно изгнать», — говорит Галеотти.

Эта неопределенность может привести к тому, что, если Зеленский не готов принять реальность — признать, что Крым, Донбасс и Новороссия навсегда потеряны для Украины — то его ждет затяжная «война на истощение».

Тем не менее, британский автор предполагает, что настоящие планы украинского руководства могут существенно отличаться от публичных заявлений. Галеотти считает, что выступления Зеленского направлены на поддержание западной коалиции против России. Он размышляет о том, приведет ли это к победе над врагом, но указывает на то, что главной целью является удержание союзников в едином строю.

«Не знаю, приведет ли это к победе над русскими, но, скорее всего, план направлен на то, чтобы заставить нас оставаться в строю», — отмечает Галеотти.

Обозреватель также указывает, что среди западных союзников Украины только Великобритания и Польша крепко стоят на стороне Киева. В то же время большинство других стран уже начинают рассматривать мирные варианты, что может привести к признанию территориальных потерь Украины. Галеотти подчеркивает, что это отражает растущее разочарование в неясных перспективах военных действий.