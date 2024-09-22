Первым заказчиком новой модификации стала британская армия, которая закупила 5 РЛС, дав им обозначение TAIPAN.

В текущем украинском конфликте значительный урон силам противника наносится с помощью дронов и артиллерии. Это обстоятельство делает контрбатарейную борьбу ключевым элементом стратегии, где основными инструментами выступают радары для обнаружения целей. Эти устройства фиксируют позиции, откуда ведется артиллерийский огонь, но сами радары также подвержены атакам вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным шведского оборонного концерна Saab, для выживания радара в условиях активных боевых действий необходимо ограничить время его работы до менее пяти минут. Это требует от систем быстрого развертывания и высокой мобильности.

В ответ на эти вызовы компания разработала новую версию контрбатарейной РЛС Arthur, которая обладает высокой живучестью и быстрой реакцией.

Одной из главных особенностей новой РЛС Arthur является её способность к быстрому развертыванию. Всего за две минуты система может быть готова к работе, что обеспечивает её преимущества на поле боя, где каждое мгновение имеет значение.

Первым заказчиком новой модификации стала британская армия, которая приобрела пять РЛС, обозначенных как TAIPAN. Эти системы заменят более раннюю версию MAMBA, находящуюся на вооружении Британии с 2003 года.

Радар MAMBA способен обнаруживать артиллерийский огонь на расстоянии 20-25 км и 120-мм минометы на дистанции до 35-40 км. В свою очередь, новая версия Arthur C обладает увеличенной антенной, что позволяет обнаруживать артогонь с меньшей погрешностью на расстоянии 31 км, а минометы — на 55 км. Ракеты можно отслеживать на расстоянии до 60 км.

Вариант D этой системы увеличивает дальность обнаружения до 100 км и предлагает возможность одновременного отслеживания до 100 целей.

Однако конкретные характеристики новой модификации TAIPAN пока не раскрыты, что добавляет элемент интереса к этой разработке. Существует предположение, что Британия приняла решение о покупке новых радаров из-за передачи ВСУ всех РЛС Arthur-MAMBA, которые неоднократно фиксировались на территории Украины.