Очередные сутки спецоперации снова прошли при преимуществе российской армии, которая продолжает наступать практически по всей линии фронта. Основные события, как и прежде, происходят на Покровском и Курском направлениях, хотя успех способствовал РФ на Купянском направлении и под Угледаром.

Российские военные продолжают активно продвигаться вперед по всей линии боевого соприкосновения в рамках спецоперации. Согласно последней сводке Минобороны, наибольшие успехи наблюдаются на Покровском, Курском и Угледарском направлениях. При этом удары наносятся как по военной инфраструктуре, так и по важным объектам противника.

На протяжении последних суток основные боевые действия разворачивались на Покровском и Курском направлениях. Российские войска продолжают атаковать позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ), нанося удары по укреплениям противника. На Курском направлении особое внимание сосредоточено на районе Глухова, где противник готовит наступление на Рыльск. В ответ российские силы осуществляют регулярные удары по местам скопления украинских войск, не вводя при этом в бой крупные резервы.

На Покровском направлении наступление российских войск продолжается в районе Горняка и шахты «Селидовская». Западнее ведутся боевые действия у Мирнограда, где войска России стремятся выйти к Покровску. В районе Торецка российские силы сумели разделить украинскую группировку на две части, и бои продолжаются в центре города.

На Купянском направлении российские войска также добились определённых успехов, нанося удары по позициям противника. На Лиманском направлении, в районе Невского, ВСУ были вынуждены отступить за реку Журавка. Бои продолжаются и в районе Макеевки, где российская армия активно наступает.

Особо важные события происходят на Угледарском направлении. Российские войска закрепились на северном берегу реки Кашлагач в районе Пречистовки, значительно расширив свой плацдарм. После захвата шахты «Южнодонбасская №3» продолжается наступление на Богоявленовку, что позволяет постепенно окружить Угледар, вынуждая ВСУ оставить свои укреплённые позиции.

За последние сутки российская армия нанесла серию высокоточных ударов по важным объектам инфраструктуры противника. Среди уничтоженных целей — радиолокационная станция обнаружения и сопровождения 36Д6, а также объекты энергетики, аэродромная инфраструктура и цеха по производству беспилотников. Кроме того, средствами ПВО были сбиты шесть управляемых авиационных бомб «Hammer», несколько реактивных снарядов HIMARS и 106 беспилотников самолётного типа.