Подробностей пока мало, но говорится, что работа над устройством ведётся совместно с OpenAI, и смартфон изначально будет опираться на функции искусственного интеллекта. Возможно, сама операционная система будет создана таким образом, чтобы иметь ИИ в самой своей основе.

Бывший главный дизайнер Apple, Джони Айв, вновь привлёк внимание технологического мира. Теперь он готовится к конкуренции с Apple, создавая новый смартфон, который обещает перевернуть рынок.

Айв подтвердил, что он работает над новым устройством, которое, как ожидается, произведет революцию в индустрии. Главная особенность новинки — глубокая интеграция искусственного интеллекта. По словам инсайдеров, смартфон создаётся в сотрудничестве с OpenAI, компанией, которая известна своими передовыми решениями в области ИИ.

Хотя конкретных технических деталей пока нет, ясно одно — искусственный интеллект станет ядром нового устройства. Это означает, что ИИ не будет просто одной из функций смартфона, а станет основой его операционной системы. Такой подход может вывести возможности устройств на новый уровень, обеспечив пользователям беспрецедентный опыт взаимодействия с техникой.

Те, кто знаком с работами Джони Айва, знают, что дизайн всегда был его сильной стороной. Несмотря на то, что технические характеристики остаются загадкой, можно с уверенностью сказать, что внешний вид устройства будет играть важную роль. Даже если дизайн не станет главной «фишкой», он точно будет значимым фактором, привлекающим внимание.

Apple, без сомнения, следит за действиями своего бывшего сотрудника. Джони Айв известен тем, что поднимал планку в мире дизайна и технологий, и его новый проект может стать серьёзным вызовом для Купертино. Смартфон, интегрированный с ИИ, разработанный в партнёрстве с OpenAI, — это не просто устройство, а серьёзный игрок на рынке.

Пока что у нас мало конкретной информации о новом смартфоне, но есть несколько предположений. Во-первых, это, вероятно, будет устройство премиум-класса. Во-вторых, можно ожидать, что ИИ-функции будут значительно превосходить те, которые предлагаются на современных флагманах. И наконец, дизайн от Джони Айва, скорее всего, станет объектом внимания всех, кто ценит эстетическую составляющую техники.