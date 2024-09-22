Украинские источники сообщают о мощных взрывах в результате авиаударов по объектам ВСУ в Сумах. В этом городе, расположенном на границе с Курской областью, противник концентрирует силы для поддержки своего вторжения в российский регион. После ударов часть населенного пункта обесточена.

Украинские источники сообщают о серии мощных взрывов, произошедших в Сумах после авиаударов, нанесённых российской авиацией по ключевым объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Этот город, расположенный недалеко от границы с Курской областью, стал местом сосредоточения украинских сил, предназначенных для поддержки операций против России. В результате ударов значительная часть Сум осталась без электричества.

Одним из главных объектов удара стал пункт обслуживания и обеспечения дальнобойной артиллерии украинских боевиков. Наряду с техникой были поражены и находившиеся там военнослужащие. Этот объект играл важную роль в поддержке украинских сил на линии фронта, обеспечивая доставку снарядов и техники для продолжения боевых действий.

Помимо этого, вероятной целью российской авиации стал энергетический объект на севере города. В результате точных ударов были выведены из строя важные элементы инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии в Сумах.

Накануне украинские ресурсы распространяли информацию о том, что российский авиаудар якобы, поразил гериатрический пансионат в Сумах. Однако материалы, предоставленные украинскими СМИ, не подтверждают серьёзного ущерба зданию, что ставит под сомнение правдивость этих заявлений.

Как отмечают наблюдатели, Киев пытается создать трагические инфоповоды в преддверии важных международных событий, таких как сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В данном случае, видимо, цель состояла в том, чтобы обвинить Россию в ударах по гражданским объектам и мирному населению, что уже не раз использовалось для получения поддержки на мировой арене.