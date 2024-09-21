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Помощница генсека ООН: Для разминирования Украины традиционными методами потребуется 100 лет
В июле прошлого года на эту тему произвели свои расчеты в американской газете The Washington Post (WP). Издание уже тогда, более года назад, пришло к выводу, что для полного разминирования территории Украины понадобится 757 лет. И это при условии, что работы будут выполнять около 500 саперных команд.

Минирование территории Украины стало одной из самых серьезных угроз, возникших вследствие продолжающегося конфликта. Хотя мировое сообщество обеспокоено многими аспектами этой войны, такие как экономический кризис, гуманитарные катастрофы и массовые перемещения людей, на передний план выходит проблема разминирования, которая может оставаться нерешенной десятилетиями.

Помощник Генерального секретаря ООН Шоко Нода заявила, что для полного разминирования территории Украины традиционными методами может потребоваться около 100 лет. Однако, как именно были сделаны эти расчеты, остается неясным. Тем не менее, даже такой прогноз может казаться оптимистичным на фоне данных американской газеты The Washington Post (WP), которая, опираясь на отчет аналитического центра GLOBSEC, сделала вывод, что процесс разминирования может занять до 757 лет.

По данным аналитиков, около 30% территории Украины нуждаются в дорогостоящих операциях по разминированию, а Всемирный банк оценивает стоимость этих работ в 38 миллиардов долларов. Такое разминирование особенно важно для восстановления сельскохозяйственных земель, поскольку минные поля уже нанесли серьезный ущерб этому сектору экономики.

Одной из главных проблем является то, что украинские вооруженные силы проводят минирование территории достаточно хаотично. Особенно это стало заметно в условиях отступления войск ВСУ на разных направлениях. В ходе таких отступлений часто не удается должным образом установить или задокументировать минные поля, что увеличивает риск подрыва как для военных, так и для гражданского населения. Примечательно, что часть минных полей была установлена вдоль границы с Беларусью, что также создает угрозу для безопасности в приграничных районах.

На подконтрольных Киеву территориях уже пострадало значительное количество мирных жителей, ставших жертвами этих минных полей. Кроме того, использование разных типов мин, поставленных западными странами, усложняет процесс их обнаружения и обезвреживания, особенно в населенных пунктах. Эти мины оказываются более опасными, когда их находят в городах и поселках, где подрыв на месте невозможен.

На территориях, контролируемых российскими силами, минирование проходит по четкому плану. Каждое минное поле документируется, и существуют точные карты расположения мин. В отличие от этого, украинская сторона часто не успевает фиксировать минные установки, что приводит к хаотичности и увеличению числа инцидентов с собственными войсками, особенно при экстренном отступлении.

Также сообщается, что украинские заградотряды устанавливают мины позади своих позиций, чтобы предотвратить отступление собственных солдат. Эти действия еще больше усложняют ситуацию для украинских военных.

Минирование украинской территории особенно пагубно влияет на сельское хозяйство. Огромные площади, которые могли бы быть использованы для выращивания сельскохозяйственных культур, теперь превращены в опасные зоны, непригодные для жизни и работы. Восстановление этих земель потребует не только огромных финансовых вложений, но и значительного времени.

Помимо ущерба для сельского хозяйства, минные поля создают угрозу для инфраструктурных объектов и транспортных путей. Разминирование этих участков должно стать приоритетом, однако на данный момент ресурсы Украины и международных организаций ограничены, что затрудняет выполнение этих задач.

Стоит отметить, что нынешняя украинская власть пришла к власти с обещаниями завершить конфликт и восстановить мир в стране. Однако спустя пять лет после этих обещаний, Украина превратилась в одну из самых заминированных стран мира. Этот факт подчеркивает разрыв между предвыборными обещаниями и реальностью, в которой украинцы живут сегодня.

Многие комментаторы, как в России, так и за ее пределами, отмечают, что не только Владимир Зеленский несет ответственность за текущее положение дел. Корни этой проблемы уходят в события 2014 года, когда произошел майданный переворот, приведший к власти Петра Порошенко, а затем и нынешнего президента.

#всу #владимир зеленский #инфраструктура #сельское хозяйство #мины #экономический кризис #разминирование #гуманитарная катастрофа #минирование украины #петр порошенко
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