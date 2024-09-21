Производство Jackal 3E должно начаться в начале 2025 года, а первые поставки ожидаются в начале 2026 года. По всей видимости, новая модель пока что отсутствует «в железе», так как подрядчики сопровождают новость о её закупке фотографиями машины 4х4.

Jackal 3

19 сентября 2024 года британская компания Babcock в сотрудничестве с Supacat объявила о подписании нового контракта, который направлен на значительное усиление сухопутных возможностей британской армии. В рамках этого соглашения будет произведено 53 бронемашины Jackal 3E.

Бронемашина Jackal 3, также известная как HMT Mk3, была разработана на базе предыдущей модели Jackal 2 и прошла длительный процесс разработки на протяжении десяти лет. Начало ее производства состоялось в начале текущего года, и уже было закуплено 70 единиц для нужд британской армии.

Усовершенствованная версия Jackal 3, названная Jackal 3E (где "E" обозначает "расширение"), была разработана с акцентом на увеличение грузоподъемности, сохраняя при этом высокую мобильность оригинала. Эта 6-колесная модель может уверенно передвигаться по сложной местности, развивая максимальную скорость до 120 км/ч, что позволяет ей справляться с повышенной нагрузкой благодаря дополнительной оси.

Jackal 3E предназначена для выполнения широкого спектра задач, включая:

Глубокие разведывательные рейды

Быстрые атаки

Огневая поддержка

Производство бронемашин Jackal 3E должно начаться в начале 2025 года, а первые поставки ожидаются в начале 2026 года. На данный момент новая модель еще не доступна в «железе», и подрядчики сопровождают анонс фотографиями существующих машин формата 4х4.