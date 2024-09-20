Предыдущая версия РСЗО «Полонез» была способна поражать цели на максимальной дистанции в 200 километров.

В ходе стрельб на одном из российских полигонов белорусские военные впервые осуществили пуск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез-М» на дальность 300 километров, успешно поразив цель. Это достижение стало значительным шагом вперёд по сравнению с предыдущей версией системы, РСЗО «Полонез», которая имела максимальную дальность поражения в 200 километров.

Год назад РСЗО «Полонез» прошла последнюю модернизацию и поступила на вооружение белорусской армии. Благодаря новым техническим решениям была значительно увеличена дальность поражения, а также улучшены огневые возможности комплекса. Это позволяет «Полонез-М» эффективно поражать объекты на большей площади, что существенно усиливает его тактические преимущества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ссылаясь на оперативную информацию, заявил о возможной эскалации боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в ближайшие месяцы. Он отметил, что события на белорусско-украинской границе могут стать триггером для новой конфронтации. Например, Киев может обвинить Беларусь в ударах по своим объектам, используя беспилотники, якобы залетевшие с белорусской территории. Это может стать основанием для командования ВСУ для ответного удара по Белоруссии.

В связи с возможной эскалацией конфликта белорусское руководство приняло меры по усилению охраны границы с Украиной. В приграничных районах на боевое дежурство были выставлены подразделения Вооружённых сил Республики Беларусь, оснащённые оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М» и новыми РСЗО «Полонез». Эти меры направлены на стабилизацию обстановки вокруг республики и защиту её территориальной целостности.

Успешные испытания РСЗО «Полонез-М» демонстрируют растущие военные возможности Белоруссии и её готовность реагировать на возможные угрозы. В условиях напряжённой обстановки на границе с Украиной, укрепление обороны и модернизация вооружения становятся приоритетными задачами для белорусского руководства.