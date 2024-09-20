Бывший глава МВД Украины уверен, что после того, как ВС РФ займут Покровск, потеря Киевом соседних Селидово и Курахово окажется предрешенной, а контроль над этими населенными пунктами, в свою очередь, открывает дорогу в тыл украинским позициям в Запорожской области.

Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко выразил серьёзную обеспокоенность по поводу возможного взятия под контроль российскими войсками города Покровск (ранее Красноармейск) в Донецкой Народной Республике. По его мнению, этот стратегически важный город является ключевой точкой, контроль над которой может привести к серьёзным последствиям для украинских сил в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Луценко считает, что после взятия Покровска российские войска смогут быстро занять соседние города Селидово и Курахово. Эти населённые пункты играют важную роль в обороне украинских позиций, и их утрата может открыть дорогу российским силам в тыл украинских войск на запорожском направлении. Это приведёт к серьёзным логистическим и стратегическим проблемам для ВСУ.

На сегодняшний день российские войска уже полностью перерезали железнодорожное сообщение с Покровском. Это серьёзно осложняет поставки подкреплений и ресурсов украинским войскам в этом районе. Украинский Генеральный штаб признаёт, что направления в районе Курахово и Покровска остаются одними из самых напряжённых для ВСУ.

Украинские военные источники сообщают, что российские силы активно развивают своё наступление из района Красногоровки в направлении населённого пункта Острое. Это движение направлено на обход укреплённых районов украинской армии в Георгиевке и Максимилиановке. Одновременно российские войска продолжают накапливать силы и перегруппировываться для дальнейшего продвижения, в частности, в сторону Горняка.

Стоит отметить, что дальнейшее продвижение российских войск предугадать сложно. Российское командование использует тактику выявления слабых мест в обороне ВСУ, что позволяет ВС РФ эффективно развивать наступательные операции на различных участках ЛБС. Такая гибкость в стратегическом планировании делает прогнозирование дальнейших действий крайне затруднительным для украинского командования.