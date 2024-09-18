Оверклокер Skatterbencher разогнал Ryzen 7 9700X до частоты 6,318 ГГц, что не особо и много, но этого хватило, чтобы установить мировой рекорд в тесте OCCT AVX. Всё благодаря поддержке AVX-512 в новых CPU AMD.

Процессоры Ryzen 9000 от AMD не всегда демонстрируют значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями, однако Ryzen 7 9700X смог превзойти Core i9-14900K, несмотря на более низкую тактовую частоту на 800 МГц.

В данном случае речь идет о разгоне и достижении высших результатов в одном из ключевых бенчмарков. Известный оверклокер Skatterbencher разогнал Ryzen 7 9700X до 6,318 ГГц. Хотя такая частота не является рекордной сама по себе, этого оказалось достаточно, чтобы установить мировой рекорд в тесте OCCT AVX. Успех обеспечила поддержка AVX-512, которая появилась в новых процессорах AMD.

В результате Ryzen 7 9700X набрал 269,35 балла, что на 14 баллов больше, чем результат Core i9-14900KF, работающего на частоте 7,1 ГГц. Несмотря на большую разницу в частотах, процессор от AMD продемонстрировал превосходство благодаря архитектурным особенностям и эффективной поддержке AVX-инструкций.





В тесте SSE флагман Intel, Core i9-14900KF, оказался впереди, набрав всего на 8,76 балла больше, чем Ryzen 7 9700X. Этот отрыв можно считать незначительным, особенно учитывая существенную разницу в частотах и количестве ядер между двумя процессорами.

Ryzen 7 9700X также показал себя в других тестах. В одноядерном тесте CPU-Z он набрал 1003 балла, а в многоядерном – 10 805 баллов. Оверклокеру удалось разогнать этот процессор до 6,8 ГГц путем отключения SMT, что позволило достичь самой высокой частоты на валидаторе CPU-Z за последние 12 месяцев.

В тесте Geekbench 6 Skatterbencher смог добиться одноядерного результата в 3902 балла и многоядерного результата в 21 135 баллов при частоте 6,3 ГГц. Эти показатели подчеркивают потенциал Ryzen 7 9700X в условиях экстремального разгона, показывая отличные результаты даже при сравнительно низкой частоте по сравнению с конкурентами.