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В России начались продажи смартфона Realme C61
Это смартфон среднего уровня, его стоимость на российском рынке начинается от 10 000 рублей.

На российском рынке появился новый смартфон среднего уровня — Realme C61, который привлёк внимание сочетанием доступной цены и продвинутых характеристик. Эта модель уже доступна для покупки, а её стоимость стартует от 10 000 рублей.

Одной из ключевых особенностей Realme C61 является его ультратонкий корпус — толщина устройства составляет всего 7,84 мм. Это делает его одним из самых тонких смартфонов в своей ценовой категории.

Realme C61 получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет ему выдерживать попадание капель воды и пыли. Кроме того, производитель заявляет о его устойчивости к падениям: по результатам тестов смартфон выдерживает падение с высоты одного метра на твёрдую поверхность, например, на гранит.

Производитель гарантирует, что Realme C61 будет работать плавно на протяжении четырёх лет без «лагов», сохраняя до 80% ёмкости аккумулятора. Это значительное преимущество для тех, кто ищет надёжное устройство на долгий срок эксплуатации. Вдобавок, смартфон поставляется с расширенной двухлетней гарантией, что редкость для рынка, где стандартом является один год.

Смартфон работает на базе процессора Unisoc T612 и доступен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Виртуальное расширение памяти до 24 ГБ делает его ещё более производительным для многозадачности. Объём встроенной памяти варьируется от 128 до 256 ГБ, что даёт пользователям достаточно места для хранения фотографий, видео и приложений.

Экран у Realme C61 — IPS с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 1600х720 пикселей. Частота обновления составляет 90 Гц.

Основная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп, что является отличным показателем для устройства среднего класса. Она также поддерживает жестовое управление, что добавляет удобства: отвечать на звонки или переключать контент можно, не прикасаясь к экрану. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп подойдёт для селфи и видеозвонков.

Аккумулятор Realme C61 обладает ёмкостью 5000 мАч, что обеспечивает до 37 дней работы в режиме ожидания или 14 часов просмотра видео без подзарядки. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 15 Вт, а также функцию обратной зарядки, что может пригодиться для подзарядки других устройств.

Смартфон доступен в двух цветах — тёмно-зелёный и золотистый, что добавляет выбора пользователям в плане дизайна. В зависимости от конфигурации памяти, цена Realme C61 в России выглядит следующим образом:

  • 6/128 ГБ — 9 999 рублей.
  • 8/128 ГБ — 11 999 рублей.
  • 8/256 ГБ — 12 999 рублей.
#realme c61 #аккумулятор 5000 мач #встроенная память 128/256 гб #защита ip54 #оперативная память 6/8 гб #основная камера 50 мп #процессор unisoc t612 #смартфон среднего уровня #ультратонкий корпус
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Недорогой смартфон Realme C61 оснастят 8-ядерным чипом UNISOC T612, 4 или 6 ГБ ОЗУ и ёмкой батареей
Дизайн Realme C61 4G будет похож на iPhone
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