Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о кадровых перестановках. Из новых назначений следует, что доработкой импортозамещенного пассажирского авиалайнера МС-21 займутся конструкторы регионального SSJ-100.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о важных кадровых перестановках, которые коснутся ключевых проектов компании. В рамках этих изменений планируется, что доработкой импортозамещённого пассажирского авиалайнера МС-21 займутся конструкторы из региона SSJ-100. Это решение направлено на усиление команд и эффективное распределение ресурсов в рамках ключевых программ.

Алексей Кубасов назначен директором Инженерного центра «Яковлева». Ранее он занимал пост начальника конструкторского бюро филиала «Региональные самолеты». Под его руководством Инженерный центр «Яковлева» будет работать над новыми проектами, включая доработку МС-21. Также весь инженерный центр теперь будет находиться в прямом подчинении генерального директора ОАК Андрея Богинского.

Другим важным назначением стало привлечение Александра Долотовского, который теперь занимает пост заместителя генерального директора ПАО «Яковлев» и директора программы МС-21. Ранее Долотовский был заместителем директора филиала «Региональные самолеты» по разработке. Его опыт и знания будут направлены на успешное завершение сертификационных испытаний и запуск новых проектов.

ОАК подчеркнула, что данные кадровые изменения направлены на более эффективное распределение кадровых и управленческих ресурсов. Это необходимо для успешного развития программ МС-21 и SJ-100, двух ключевых проектов компании. Эффективное управление и усиление команды должны обеспечить выполнение стратегических целей компании.

Александр Долотовский отметил: «Наша основная задача по программе МС-21 сейчас — это успешное завершение сертификационных испытаний и начало серийных поставок в установленные сроки. Также нам предстоит запуск опытно-конструкторских работ по новому члену семейства — укороченному МС-21-210».

Проект МС-21 является ключевым элементом стратегического плана ОАК по созданию конкурентоспособных импортозамещённых пассажирских авиалайнеров. Завершение сертификационных испытаний и начало серийных поставок этого самолета находятся в центре внимания компании. Также важным шагом станет разработка новой модификации — укороченного варианта МС-21-210, который должен расширить возможности линейки и предложить новые решения для клиентов.