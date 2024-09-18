Цена версии составит 1 760 000 рублей, то есть машина будет на 25 тысяч рублей дороже, чем на такой же автомобиль в комплектации Classic Plus со 106-сильным двигателем.

Lada Largus, популярный универсал, вскоре получит обновленную комплектацию Comfort, которая обещает улучшить опыт вождения и добавить полезные функции. По информации от Quto, ссылающейся на директора по программам и продуктам АвтоВАЗа Олега Груненкова, уже известны детали этой новой версии.

АвтоВАЗ планирует улучшить комплектацию Lada Largus, добавив к ней функциональные и удобные опции. В частности, версия Comfort будет включать:

Багажные рейлинги на крыше.

Заводскую мультимедийную систему.

Новые дверные карты, которые заменят литые "кармашки" на полноценные дверные ручки.

Цена новой версии Comfort составит 1 760 000 рублей, что на 25 тысяч рублей дороже, чем модель Classic Plus с двигателем мощностью 106 л.с.

На сегодняшний день пятиместный Lada Largus в комплектации Classic предлагается от 1 660 000 рублей с 8-клапанным 90-сильным двигателем. В то же время Lada Largus фургон ижевской сборки стартует с ценника 1 670 000 рублей. В новой комплектации Comfort владельцы смогут получить больше функций, что делает ее привлекательной для тех, кто готов вложить чуть больше за улучшенный комфорт и технологичность.