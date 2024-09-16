Покупатели могут зайти в раздел «Автомобили в наличии», выбрать город и дилерский центр, а затем отметить «онлайн-бронирование», чтобы отсортировать доступные для электронного заказа варианты.

На сайте Exeed теперь доступна функция онлайн-бронирования автомобилей, которая значительно упрощает процесс выбора и покупки транспортного средства. Если вы задумываетесь о приобретении нового автомобиля, этот новый инструмент поможет вам сэкономить время и усилия.

Всё начинается с простого и интуитивно понятного интерфейса сайта. Вам нужно перейти в раздел «Автомобили в наличии». Здесь вы сможете выбрать город и дилерский центр, что поможет сузить поиск. После этого, используя опцию «онлайн-бронирование», вы сможете отсортировать доступные для заказа автомобили.

На данный момент онлайн-бронирование доступно в Москве и Санкт-Петербурге в рамках пилотного проекта. Однако в ближайшем будущем планируется расширение функции на всю территорию присутствия бренда Exeed. Это означает, что независимо от вашего местоположения, вы сможете воспользоваться этим удобным инструментом.



