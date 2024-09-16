В Москве запустили в тестовом режиме проект динамического тарифа на парковку. С ним стоимость стоянки будет меняться в зависимости от ее загруженности. Тестирование проводится с 16 по 30 сентября на улице Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.

В Москве начали тестирование нового проекта — динамического тарифа на парковку, который обещает изменить привычную систему оплаты в зависимости от загруженности парковочных мест. Это нововведение может значительно облегчить жизнь водителям, особенно тем, кто часто паркуется в центральных районах столицы.

Динамический тариф на парковку — это система, при которой стоимость стоянки меняется в режиме реального времени в зависимости от текущей загруженности парковочных мест. Чем больше свободных мест на парковке, тем ниже цена, и наоборот, если парковка почти заполнена, стоимость может существенно возрасти.

Тестирование нового динамического тарифа на парковку в Москве стартовало с 16 сентября и продлится до 30 сентября. Проект охватывает несколько центральных улиц и площадей столицы:

Улица Ильинка

Площадь Тверская Застава

Рождественский бульвар

Новая площадь

Никитский переулок

Для того чтобы принять участие в тестировании, необходимо подать заявку на официальном сайте. После регистрации участники получат на электронную почту инструкцию о том, как установить специальную версию приложения для тестирования новой системы.

Стоимость парковки в рамках пилотного проекта будет зависеть от двух основных факторов: местоположение парковки и уровень ее загруженности. Минимальный тариф во время тестирования составляет 0 рублей в час, что делает парковку в центре Москвы абсолютно бесплатной при низкой загруженности. Однако максимальная стоимость может достигать:

380 рублей на площади Тверская Застава

600 рублей на других участвующих в тестировании парковках

Важно отметить, что для большинства автомобилистов, которые не участвуют в тестировании, тарифы останутся прежними, без изменений.

Введение динамического тарифа направлено на более справедливое распределение парковочных мест и стимулирование водителей выбирать парковки с меньшей загруженностью. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что такая система позволит гибко регулировать цены в зависимости от спроса:

"Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее загруженности тариф будет меняться."

Таким образом, новый проект не только упростит процесс поиска свободного парковочного места, но и поможет избежать перегруженности центральных районов Москвы, что особенно актуально в часы пик.

Принять участие в тестировании динамического тарифа на парковку может любой желающий автомобилист, который зарегистрируется на сайте проекта. После подачи заявки участник получит доступ к специальной версии приложения, через которое можно будет отслеживать изменения в стоимости парковки в режиме реального времени.

Этот эксперимент — отличная возможность для горожан на практике оценить удобство нового подхода к оплате парковки, а также внести свои предложения по улучшению системы.

Если эксперимент окажется успешным, можно ожидать, что динамический тариф на парковку будет введен на постоянной основе не только в центре Москвы, но и в других районах города. Это поможет более рационально использовать парковочные пространства, а также снизить нагрузку на наиболее популярные улицы и площади.