У новых Lada Vesta, которые оснащены системой ESC и прочими опциями, обнаружилась серьёзная проблема — при определенном условии машина может загореться.

АвтоВАЗ начал выпуск Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации, что стало значимым шагом для марки. По информации издания speedme.ru, данное событие обсуждается в различных автомобильных пабликах, включая Avtograd News.

На заводе АвтоВАЗа начался выпуск Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации. Инсайдеры, работающие на заводе, опубликовали фотографию нового автомобиля, сообщив об его оснащении. В комплект входят:

Электроскладывающиеся зеркала

Парктроники спереди и сзади

Система мониторинга слепых зон

Подогрев всех сидений

Подлокотник на заднем диване с тремя подголовниками

Противотуманные фары

Подогрев форсунок омывателя

ESC (система курсовой устойчивости)

Большой планшет мультимедиа

Эти улучшения подчеркивают стремление АвтоВАЗа к повышению комфорта и безопасности своих автомобилей, а также к конкурентоспособности на рынке.

Однако не все так гладко. Ранее сообщалось, что новые Lada Vesta, оснащенные системой ESC и другими опциями, столкнулись с серьёзной проблемой. По данным инсайдера, при определенных условиях в новых моделях может возникнуть риск возгорания. Эта информация вызвала обеспокоенность у покупателей и экспертов, поскольку такие проблемы могут существенно повлиять на безопасность.

Кроме того, известны случаи, когда новые автомобили Lada Vesta, уже оснащенные системой ESC, были помещены в отстойник на территории завода. Также на складе оказались автомобили с новой прошивкой электронных блоков. Это говорит о том, что на заводе происходят проблемы с качеством и безопасностью новых моделей.

Проблемы, связанные с возгоранием и необходимостью складирования автомобилей, могут повлиять на репутацию компании и вызвать недовольство среди покупателей. Эти вопросы требуют оперативного решения со стороны АвтоВАЗа, чтобы не допустить негативного влияния на продажи и доверие к бренду.