Если посмотреть обзоры, то RTX 4070 примерно на 60% быстрее RTX 4060, а базовая PS5 как раз примерно соответствует именно RTX 4060, хотя чаще её всё же сравнивают с RTX 2070 Super.

С появлением новой консоли PS5 Pro игроки и эксперты сразу обратили внимание на её мощность. Одним из главных аспектов стало то, что в области трассировки лучей консоль оказалась в два-три раза мощнее стандартной PS5. Для тех, кто хочет собрать ПК с производительностью, сравнимой с PS5 Pro, потребуется графическая карта уровня GeForce RTX 4070.

Технологический директор Digital Foundry Ричард Лидбеттер недавно сделал интересное заявление о PS5 Pro. Он отметил, что ни одна из текущих видеокарт AMD не оснащена ядрами для ускорения трассировки лучей, что ставит их в невыгодное положение по сравнению с новой консолью Sony. Это объясняется тем, что PS5 Pro оснащена гибридным процессором, в котором GPU основан на архитектуре RDNA 3, как и в видеокартах серии Radeon RX 7000. Однако ядра RT, ответственные за трассировку лучей, используют технологии RDNA 4, которые появятся только в будущих видеокартах серии RX 8000.





Лидбеттер выбрал для сравнения видеокарты Nvidia GeForce, а именно RTX 4070, потому что именно они обеспечивают более высокую производительность в трассировке лучей по сравнению с аналогами от AMD. Несмотря на то, что растровая производительность PS5 Pro соответствует уровню Radeon RX 7700 XT, которая близка к RTX 4070, в вопросах работы с трассировкой лучей GeForce заметно впереди.

Это делает RTX 4070 логичным выбором для тех, кто хочет собрать ПК с мощностью, сопоставимой с новой консолью от Sony. При этом стоит учитывать, что RTX 4070 примерно на 60% быстрее RTX 4060, которая, в свою очередь, имеет характеристики, близкие к базовой PS5.