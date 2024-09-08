Qualcomm изучает возможность покупки различных направлений бизнеса процессорного гиганта.

Intel, компания, на протяжении более полувека занимающая лидирующие позиции в производстве процессоров, может столкнуться с серьезными изменениями. По информации Reuters, Qualcomm рассматривает возможность покупки клиентского бизнеса Intel, который разрабатывает потребительские процессоры.

Ситуация в Intel стала настолько критичной, что компания рассматривает варианты продажи своих активов. Особенно интересует Qualcomm подразделение, отвечающее за процессоры для ПК, которое многие воспринимают как основное лицо Intel. Это бизнес стал началом истории компании, и от него зависит её узнаваемость на рынке, несмотря на другие направления, такие как производство серверных решений и полупроводников.

Пока Intel переживает сложные времена, возможность продажи такой ключевой части своего портфолио выглядит удивительно. Если Qualcomm действительно осуществит эту сделку, это станет значительным событием в технологическом секторе и изменит распределение сил между гигантами индустрии.

Если Qualcomm приобретет клиентский бизнес Intel, это может вызвать значительные изменения в стратегии обоих гигантов, а также на рынке в целом. Конечно, следует учитывать обеспокоенность, касающуюся концентрации технологий у одного игрока и возможных антиконкурентных последствий.

Тем не менее, для Intel решение о продаже может стать единственным способом для компании восстановить свои позиции после долгих лет спада.