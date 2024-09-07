Аналитики отметили, что сложность добычи биткоина возросла на 9%.

JPMorgan: Рентабельность майнинга биткойнов резко снижается. Аналитики подчеркнули, что уровень сложности добычи биткойнов увеличился на 9%. Три года назад майнинг был более прибыльным, принося компаниям $342 000 за каждый EH/s, когда стоимость биткойна превышала $60 000, а хешрейт составлял 161 EH/s.

«В августе средний хешрейт сети достиг 631 EH/s, что на 16 EH/s выше по сравнению с прошлым месяцем и примерно на 20 EH/s ниже показателей до халвинга. Прибыль от майнинга упала до исторического минимума», — сообщает отчет.

Эксперты отметили, что общая рыночная капитализация 14 публичных майнинговых компаний, зарегистрированных на фондовых рынках США, сократилась на 15% за месяц, составив сейчас $20 миллиардов. В прошлом месяце наблюдался краткосрочный рост комиссий за транзакции, а годовая волатильность первой криптовалюты возросла до 62% в августе по сравнению с 45% в июле.

Ранее JPMorgan отмечал, что высокая волатильность на рынке цифровых активов не отпугивает институциональных инвесторов.

С увеличением хешрейта до исторических максимумов, конкуренция среди майнеров значительно усилилась, что приводит к снижению рентабельности операций. Компании, которые ранее могли рассчитывать на стабильный доход, теперь вынуждены пересматривать свои стратегии и пересчитывать затраты на электроэнергию и оборудование. Ситуация усугубляется ухудшением рыночных условий и колебаниями цен на криптовалюту.