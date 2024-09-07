Власти Калифорнии предложили ввести лимит еще прошлой осенью.

Власти Калифорнии ввели ограничения на снятие средств в криптоматах, установив предел в $1000 в день. Суд признал эти меры предосторожности целесообразными, отметив, что они могут снизить риски мошенничества в сфере криптовалют и обеспечить защиту пользователей, использующих криптосервисы. Несмотря на то, что предложение о лимите было выдвинуто еще прошлой осенью, в начале года Альянс за справедливый доступ к криптоматам подал на него в суд, обвинив власти в превышении полномочий.

Комиссар DFPI Клотильда Хьюлетт заявила, что, несмотря на возникшие споры вокруг новых норм, эти меры призваны оградить пользователей от обмана и уменьшить возможность использования устройств для незаконных действий. Эти защитные инициативы должны не только повысить доверие потребителей к криптовалютам, но и содействовать устойчивому развитию криптоиндустрии в штате.

В октябре 2023 года был принят Закон о цифровых финансовых активах (DFAL), который ввел лимит на вывод средств через криптоматы, а также ограничил сборы, взимаемые операторами. Все операторы должны будут получить лицензии к июлю 2025 года. С 2020 года, как сообщает FTC, базовый объем криптомошенничества увеличился в десять раз, убытки пользователей превысили $110 млн.

Однако, несмотря на положительные намерения властей Калифорнии, критики утверждают, что введение лимитов может негативно сказаться на доступности криптосервисов. Альянс за справедливый доступ к криптоматам настаивает на том, что ограничения могут привести к уменьшению числа пользователей, желающих воспользоваться криптовалютами, что, в свою очередь, может замедлить инновации в данной сфере.

Данная ситуация также ставит под вопрос баланс между защитой пользователей и свободным доступом к финансовым инструментам. Подобные меры могут заставить покупателей искать альтернативные способы получения криптовалют, что подрывает идеи децентрализации и открытости, на которых основывается рынок цифровых активов.