Регулятор утверждает, что Uniswap Labs незаконно осуществляла кредитные и маржинальные транзакции в цифровых активах через протокол для децентрализованной торговли.

Uniswap Labs выплатит штраф в размере $175 000 за нарушение законодательства при предложении криптодеривативов. Регулятивный орган утверждает, что компания неправомерно проводила кредитные и маржинальные сделки с цифровыми активами через свой децентрализованный торговый протокол. Uniswap Labs разработала протокол на базе блокчейн-технологий, который позволял пользователям в США и за границей обмениваться цифровыми активами с помощью Эфириума, как указано в решении CFTC.

Для упрощения доступа к протоколу, Uniswap Labs создала специализированный пользовательский интерфейс, через который можно было торговать множеством пулов ликвидности. Среди торгуемых активов находились токены с кредитным плечом. Регулятор охарактеризовал эти токены как товарные сделки с использованием заемных средств, которые не обеспечивали фактическую поставку в течение 28 дней.

CFTC утверждает, что такие товары должны торговаться только на платформах, зарегистрированных в ведомстве для работы с фьючерсами, в то время как Uniswap Labs не имеет такой регистрации. Кроме штрафа, CFTC потребовал от компании прекратить нарушения Закона о товарных биржах.