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Финансовый портфель
Венчурная платформа Outlier Ventures: халвинг биткойна не состоялся
Спустя 125 дней после апрельского халвинга первая криптовалюта потеряла в стоимости порядка 8%, что резко контрастирует с тем, что отмечалось в предыдущие периоды на аналогичной дистанции.

В Outlier Ventures призвали инвесторов не рассчитывать на привычный сценарий. «Сокращение награды майнерам более не оказывает существенного влияния на биткоин и другие цифровые активы, и мы вынуждены признать, что халвинг потерял свою силу», — отмечается в отчете. После апрельского халвинга, прошедшего 125 дней назад, первая криптовалюта снизила свою стоимость примерно на 8%, что противоречит предыдущим тенденциям за аналогичный период. В 2012 году биткоин вырос на 739%, в 2016 году — на 10%, а в 2020 году — на 22%, отмечают эксперты.

Согласно их данным, текущие ежедневные вознаграждения майнеров составляют 0,17% от общего объема криптовалюты, тогда как до середины 2017 года этот показатель колебался от 1% до 5%.

Аналитики связывают резкий рост биткоина в 2020 году с бумом децентрализованных финансов и активными вложениями в глобальную экономику, пострадавшую от COVID-19.

Ранее специалисты Kaiko сообщили о значительном избытке предложения биткоина на фоне распродажи государственных резервов и активов обанкротившейся биржи MtGox.

Кроме того, с учетом растущего интереса к альтернативным криптотехнологиям, таким как DeFi и NFT, инвесторы могут предпочитать диверсифицировать свои портфели, что также снижает волатильность биткоина.

#криптовалюты #биткоин #инвестиции #блокчейн #nft #халвинг #цифровые активы #defi #outlier ventures #рыночные тенденции
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