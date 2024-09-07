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«Яндекс» разработал высокодетализированную карту для навигации по крупным городам юга России
В приложении «Яндекс Карт» на дорогах и магистралях Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи теперь видно более 140 видов разметки — от границ полос движения до парковочных мест. Кроме того, в пути «Яндекс Карты» показывают рекомендуемую траекторию движения с учётом полос. Всего в сервисе детальными стали более 2000 км дорог юга России.

С помощью технологии репроецирования панорам Яндекс создал подробные карты для крупных городов юга России, таких как Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи. Теперь навигация по этим городам стала более удобной: обновленная карта отображает дороги с четкой разметкой, парковочными местами и островками безопасности.

В приложении «Яндекс Карты» пользователи могут увидеть свыше 140 типов разметки на автомагистралях этих городов. Также сервис предлагает рекомендованные маршруты с учетом полос движения. В общей сложности, детализированными стали более 2000 км маршрутов юга России.

Технология репроецирования панорам, используемая для создания этих карт, накладывает панорамы на спутниковые изображения, обеспечивая актуальное представление о дорожной ситуации и ускоряя процесс кардинальной детализации карт.

Доступ к детализированным картам, включая маршруты до Красной Поляны, возможен в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор», а также через Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, обновленные карты позволяют учесть особенности местного движения, такие как однонаправленные улицы и участки с ограничениями. Это значительно улучшает качество навигации и помогает избежать заторов.

Интеграция с «Яндекс Навигатором» и возможностями навигации в автомобилях через Apple CarPlay и Android Auto дает пользователям возможность получать обновления и подсказки в реальном времени. Водители могут сосредоточиться на дороге, ведь система сама уведомляет их о возможных изменениях маршрута и оценивает время в пути.

Яндекс продолжает развивать свои технологии, стремясь к тому, чтобы сделать передвижение по городам более безопасным и комфортным.

#навигация #ростов-на-дону #apple carplay #сочи #краснодар #яндекс карты #юг россии #маршруты #панорамы #спутниковые изображения
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