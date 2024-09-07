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«Соллерс» начнет производство пикапов Sollers ST6 на заводе в Ульяновске в конце 2024 года
Sollers ST6 выпускают методом крупноузловой сборки с 2023 года - это копия JAC T6, который производится с 2016 года китайской компанией JAC Motors.

Компания «Соллерс» объявила о запуске полноценного производства пикапа Sollers ST6 методом полного цикла на своем ульяновском заводе, который начнется в конце 2024 года. Заместитель генерального директора Зоя Каика уточнила, что переезд производственных мощностей из Владивостока уже практически завершен.

С 2023 года пикапы Sollers ST6 собираются по крупноузловой методике и представляют собой аналог JAC T6, производимого с 2016 года. Эта модель создана на платформе Toyota Hilux с рамой и передней подвеской, взятыми от Land Cruiser Prado. 

В России доступны версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 176 л.с. и дизелем на 136 л.с., которые работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовая комплектация включает в себя ряд современных опций, таких как кондиционер, подогрев передних сидений и аудиосистема. Версия Comfort дополнена системами бесключевого доступа и мультимедиа системы с сенсорным дисплеем.

Также ожидается сборка нового внедорожника Sollers ST8, стартующая до конца 2024 года.

Кроме того, пикап Sollers ST6 обещает стать важным игроком на российском рынке, учитывая высокую популярность внедорожников и пикапов в стране. С учетом использования проверенной платформы Toyota Hilux, машина гарантирует надежность и отличные внедорожные характеристики.

Компания «Соллерс» планирует активно расширять дилерскую сеть, чтобы создать удобную инфраструктуру для обслуживания новых автомобилей. Важно отметить, что производство ST6 будет осуществляться с высоким уровнем локализации, что поспособствует поддержке местных поставщиков и созданию новых рабочих мест в регионе. Переход к полному циклу производства позволит «Соллерс» более гибко реагировать на спрос, а также оптимизировать логистику и сократить сроки поставки автомобилей.

#производство #внедорожник #российский рынок #пикап #локализация #коммерческий транспорт #toyota hilux #ульяновск #jac t6 #sollers st6
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