Новая функция доступна в бета-версии практически во всех регионах присутствия МТС. Теперь абоненты МТС могут звонить и принимать вызовы прямо со своей «Яндекс Станции», когда телефон лежит в другой комнате или заняты руки.

Теперь пользователи «Яндекс Станции» могут не только получать вызовы, но и инициировать звонки на обычные телефонные номера. Это стало возможным благодаря сотрудничеству команды Яндекса с оператором МТС, объявившими о запуске этой удобной функции. Как сообщается в пресс-релизе МТС, данная услуга является первой аналогичной среди российских операторов. Теперь абоненты МТС могут легко совершать и принимать звонки, даже если телефон находится в другой комнате или заняты руки.

Функция доступна в бета-версии почти во всех регионах, где работает МТС. Пользователи могут подключить её бесплатно через приложение «Дом с Алисой», за исключением некоторых устройств. Для настройки необходимо выбрать опцию «Звонки с колонки, как с телефона» и ввести свой номер. После этого можно выбрать до 10 контактов для удобства.

Вызовы одновременно приходят на телефон и умную колонку, а ответить на звонок можно простым голосовым командованием. Звонки осуществляются по обычным тарифам пользователя, без дополнительных затрат.

Эта новая функция значительно упрощает повседневные задачи и позволяет пользователям оставаться на связи, не отвлекаясь от домашних дел. Теперь, когда руки заняты готовкой или уборкой, достаточно просто обратиться к голосовому помощнику Алиса, чтобы ответить на вызов или сделать новый. Интуитивно понятный интерфейс приложения «Дом с Алисой» облегчает настройку и управление контактами, что делает использование «Яндекс Станции» еще более комфортным.