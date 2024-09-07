Эксперты Сбера сегодня говорят о том, что в прошлом году ущерб гражданам России на направлении киберпреступности мог достигнуть 250 млрд рублей.

Согласно информации от Сбербанка, с начала года количество дипфейков в интернете возросло в 30 раз. Об этом на сессии «Кибермошенничество — новая угроза?» заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что этот рост свидетельствует о серьезной тенденции в киберпреступности. «Статистика по дипфейкам впечатляет: с начала года мы наблюдаем удивительное увеличение — 30-кратный рост», — отметил Кузнецов.

Что касается финансовых потерь, то убытки россиян от киберпреступлений в этом году могут составить приблизительно 300 миллиардов рублей. Эксперты подсчитали, что в прошлом году ущерб достигал 250 миллиардов рублей. Учитывая текущий тренд, ожидается увеличения убытков на 20% по итогам первой половины текущего года.

Таким образом, кибермошенничество представляет собой значительное рисковое направление, требующее внимания и действия со стороны пользователей и регулирующих органов.

Рост использования дипфейков ставит под угрозу не только финансовую безопасность граждан, но и доверие к цифровым платформам и сервисам. Эти технологии позволяют создавать убедительные, но ложные изображения и видеозаписи, что значительно усложняет процесс идентификации подлинной информации. Широкое распространение дипфейков может привести к ситуации, когда пользователи уже не смогут доверять визуальным данным, что создаёт почву для дальнейшего мошенничества.

Кроме того, кибермошенники все чаще используют дипфейки для манипуляций с массовым сознанием. Убедительные видео с подменёнными лицами могут исказить факты и вводить в заблуждение даже самых осторожных граждан. Это также ставит под угрозу репутацию компаний и индивидуумов, которые могут стать жертвами клеветы.

Финансовые потери, уже достигшие астрономических сумм, лишь подчеркивают необходимость разработки новых подходов к кибербезопасности. Регулирующие органы должны активнее внедрять технологии для обнаружения и предотвращения использования дипфейков в мошеннических схемах. Пользователи же, в свою очередь, должны быть более осведомлёнными о киберугрозах и научиться критически оценивать информацию, которую они получают в интернете.