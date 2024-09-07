Ожидается, что часы будут доступны в двух новых размерах: 42 и 46 мм. Динамиков у Apple Watch 10 будет сразу два, при этом корпус станет тоньше. Нержавеющую сталь заменят на титан, что позволит сделать часы легче.

Apple Watch 10 будут обладать рекордно тонкой рамкой, о чем сообщает инсайдер Majin Bu. Он отметил, что в этом аспекте Apple Watch 10 превзойдут Series 9. Также стало известно, что экран останется изогнутым, несмотря на ранее появившиеся слухи о возможном плоском дисплее, подобном Apple Watch Ultra.

Новые часы ожидаются в двух размерах: 42 и 46 мм. Кроме того, Apple Watch 10 будут оснащены двумя динамиками, а корпус станет более тонким. Использование титана вместо нержавеющей стали позволит сделать устройство легче.

Презентация Apple Watch 10 запланирована на 10 сентября в рамках конференции, на которой также представят iPhone 16 и другие новинки компании из Купертино. Инсайдер Majin Bu ранее предсказал точные детали о iPad mini, цветовых вариантах iPhone 12, изменениях в iPhone 15 и многих других новшествах.

Одной из главных особенностей Apple Watch 10 станет улучшенная система датчиков, которая позволит более точно отслеживать физическую активность и здоровье пользователя. В новых часах ожидается интеграция более продвинутых технологий мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови, что сделает их незаменимыми для фитнес-энтузиастов и людей, следящих за своим здоровьем. Также речь идет о возможном добавлении функции анализа сна, что дополнительно укрепит репутацию устройства как надежного помощника в повседневной жизни.

Apple Watch 10 будет работать на обновленной версии watchOS, которая обещает улучшенный пользовательский интерфейс и новые приложения. Были упомянуты оптимизации для работы с уведомлениями и мотивирующие функции, направленные на поддержку здорового образа жизни. Это позволит пользователям еще более эффективно использовать все возможности устройства.

Импульс к развитию Apple Watch 10 также может придать растущая конкуренция на рынке носимых устройств. Apple всегда стремилась быть лидером в этой области, и новые инновации, а также внимание к деталям, безусловно, помогут компании сохранить свои позиции.