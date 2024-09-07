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АвтоВАЗ планирует серийный выпуск Lada e-Largus на заводе в Ижевске
К старту производства также полностью готов автомобиль Lada Aura - его производство тоже должно начаться в сентябре.

АвтоВАЗ планирует в сентябре начать серийное производство нового электромобиля Lada e-Largus на своем заводе в Ижевске. Сергей Громак, занимающий пост вице-президента по внешним связям, подчеркнул, что этот продукт будет полностью локализован и ориентирован на российский рынок.

«В конце сентября мы стартуем с производством Lada e-Largus — это наш отечественный, высоколокализованный продукт», — отметил он.

Кроме того, Громак сообщил, что автомобиль Lada Aura также готов к производству и его выпуск начнется в тот же месяц. Информация о ценах и доступных комплектациях будет предоставлена позже.

Таким образом, АвтоВАЗ продолжает развивать свои электромобильные технологии и укреплять местное производство, предлагая потребителям новые модели, соответствующие современным требованиям.

На мероприятии, посвященном запуску новых моделей, Громак также отметил, что Lada e-Largus и Lada Aura будут оснащены современными технологиями, которые обеспечат высокий уровень комфорта и безопасности для водителей и пассажиров. Предполагается, что обе модели будут использовать инновационные решения в области электрификации, что позволит сократить углеродный след и сделать автомобили более экологичными.

АвтоВАЗ планирует активно развивать инфраструктуру зарядных станций в регионах, чтобы поддержать владельцев электромобилей. В компании уверены, что это привлечет больше российских потребителей к переходу на электромобили. Сообщается, что для удобства клиентов также будет внедрена система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторов и маршрутов.

С недавними глобальными изменениями в автомобильной отрасли, переход на электромобили становится важной задачей для производителей. АвтоВАЗ, озабоченный устойчивым развитием, теперь ставит во главу угла не только производственные цели, но и вопросы экологии. Запуск Lada e-Largus и Lada Aura это шаг к более зеленому будущему для отечественного автопрома.

#электромобили #автоваз #устойчивое развитие #зарядные станции #экологичность #локализация #lada aura #серийное производство #технологии безопасности #lada e-largus
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