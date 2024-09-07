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«Яковлев» и «Смартавиа» договорились о поставке 45 самолетов МС-21 до 2035 года
На данный момент флот «Смартавиа» состоит из двух Boeing 737-700, двух Airbus A320neo и девяти Boeing 737-800.

Согласно достигнутой договорённости, бюджетная авиакомпания «Смартавиа» в ближайшие 11 лет заменит свои Boeing 737 и Airbus A320neo на современные отечественные самолёты МС-21. На Восточном экономическом форуме подписано соглашение о намерениях с компанией «Яковлев», которое предполагает поставку 45 самолётов данного типа до 2035 года.

Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский отметил, что «Смартавиа» обладает значительным опытом эксплуатации зарубежных авиалайнеров, и переход на МС-21 укрепит доверие к российским воздушным судам. «Данное соглашение расширяет круг будущих владельцев отечественного самолёта и подтверждает его востребованность также в будущем», - добавил он.

На текущий момент флот «Смартавиа» включает два Boeing 737-700, два Airbus A320neo и девять Boeing 737-800. Кроме того, в рамках форума было подписано соглашение о поставках 132 SJ-100, 65 Ил-114-300 и 41 Ту-214 от ГТЛК и ОАК.

Переход «Смартавиа» на самолёты МС-21 является значительным шагом не только для самой авиакомпании, но и для всей российской авиационной отрасли. В условиях растущей потребности в обновлении флота, а также давления со стороны международных санкций, это решение подчеркивает важность стратегического выбора отечественного производителя. МС-21, обладающий современными технологиями, обещает снизить эксплуатационные расходы и повысить эффективность перевозок.

Важным аспектом данного соглашения является внедрение новых технологий и материалов, которые были использованы при разработке МС-21. Это даст возможность «Смартавиа» улучшить свои позиции на конкурентном рынке недорогих авиаперевозок, а также привнести в лётную практику новые стандарты комфорта для пассажиров. Улучшенная экология и экономия топлива также играют значительную роль, что становится актуальным в свете глобальных тенденций по борьбе с изменением климата.

Заключение договора с компанией «Яковлев» открывает новые возможности для авиаперевозок в России. Это также подтверждает устойчивый тренд на развитие внутреннего производства транспортной авиации, что позволит стране сократить зависимость от иностранных производителей и создать дополнительные рабочие места. «Смартавиа» надеется, что переход на МС-21 будет способствовать расширению маршрутной сети и обеспечению пассажиров высококачественным сервисом.

#мс-21 #авиаперевозки #boeing 737 #восточный экономический форум #экология и экономия топлива #яковлев #airbus a320neo #внутреннее производство авиации #отечественные самолёты #смартавиа
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