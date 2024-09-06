В рамках спецпредложения «Осень на автомате» можно купить Lada Vesta с вариатором по цене версии с механической коробкой передач — то есть с выгодой до 300 тыс. рублей.

В сентябре 2023 года АвтоВАЗ проводит ряд маркетинговых акций, благодаря которым можно приобрести Lada Vesta с автоматической трансмиссией по цене модели с механической коробкой передач. Это спецпредложение называется «Осень на автомате», и оно позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей.

Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо сдать свой старый автомобиль и оформить кредит через программы Lada Finance или Lada Finance Plus.

Кроме того, в рамках программы «Lada Лизинг» можно приобрести стандартные комплектации Lada Vesta (исключая Sportline) с хорошими скидками. Для автомобилей 2023 года скидка составит 201 тысячу рублей, а для моделей 2024 года — 250 тысяч рублей.

Клиентам, заинтересованным в лизинге, следует обратить внимание на условия программы «Lada Лизинг», которая предлагает гибкие условия и возможность выбора комплектации. Скидки до 250 тысяч рублей на модели 2024 года делают предложение весьма конкурентоспособным на рынке.