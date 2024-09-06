С выходом Hyundai Ioniq 5 2025 он стал лучше, со стандартной зарядкой NACS и новой внедорожной комплектацией XRT.

Представлен Hyundai Ioniq 5 2025: новейшая версия одного из лучших электромобилей. Теперь предлагает скидки, совместимость с Tesla Supercharger и внедорожную комплектацию. Детали о ценах пока отсутствуют. Hyundai Ioniq 5 получил обновления в версии 2025 года, включая стандартный разъем NACS и новую модель XRT для активного отдыха.

XRT — это вторая специализированная версия в линейке Ioniq 5, добавленная после высокопроизводительной модели Ioniq 5 N. Автомобиль теперь обладает приподнятой подвеской на 23 мм, уникально настроенной подвеской и 18-дюймовыми колесами с внедорожными шинами. Вопрос о дополнительной защите днища пока не затрагивается.

Передние и задние бамперы украшены «цифровым камуфляжем», а цвета XRT представлены в двух вариантах: Ultimate Red и Cosmic Blue Pearl. Также есть черные зеркала, всепогодные коврики и особая обивка.

Емкость батареи возросла: с 58 до 63 кВт•ч и с 77,4 до 84 кВт•ч для старших комплектаций. Модель XRT имеет более мощную батарею и стандартный полный привод.

Новый порт зарядки позволяет пользоваться всеми 17 000+ станциями Tesla Supercharger, фактически удваивая количество доступных быстрых зарядных устройств. Hyundai также обеспечит адаптер CCS для каждой машины.

Салон получил обновления, такие как новая система климат-контроля, USB-C порты, физические элементы управления подогревом сидений и беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, Hyundai Ioniq 5 2025 оснащен улучшенной системой безопасности, включая новые функции помощи водителю, такие как продвинутая система предотвращения столкновений и адаптивный круиз-контроль.

Что касается дизайна, новая модель сохраняет узнаваемый стиль Ioniq 5.