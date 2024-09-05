Специалисты проанализировали данные об изменении курса биткоина за последние восемь лет и выяснили, что вероятность ликвидации позиции возрастает с течением времени. В данном случае под ликвидацией понимается закрытие ордера из-за достижения кредитного лимита.

Анализ рисков использования кредитного плеча в криптотрейдинге провели эксперты компании OutcomeTrading. Специалисты изучили динамику цен на биткойн за последние восемь лет и пришли к выводу, что вероятность ликвидации позиций увеличивается с течением времени. Ликвидация, в данном случае, означает закрытие ордера при достижении предела по кредиту.

Согласно полученным данным, при использовании кредитного плеча х6 шанс ликвидации спустя 30 дней составляет 60%, тогда как при увеличении плеча до х21 этот риск возрастает до 100% уже на седьмой день с аналогичной вероятностью.

Аналогичные тенденции были замечены и в торговле Ethereum (ETH), однако Solana (SOL) показала еще более высокие риски. Применяя плечо х6 для торговли Solana, вероятность ликвидации на 30-й день достигает 80%. В случае плеча х21 этот риск актуален уже на седьмые сутки и составляет около 83%.

Эти результаты привели к выводу, что высокий леверидж целесообразно использовать только для краткосрочных сделок, в то время как умеренные плечи, такие как х6, подходят для операций с более длительным горизонтом.

Кроме того, эксперты подчеркнули важность управления рисками при использовании кредитного плеча в криптотрейдинге. Инвесторы должны быть готовы к высокой волатильности криптовалютного рынка, которая может привести к резким изменениям цен в короткие сроки. Создание четкой стратегии выхода и установка стоп-лосс ордеров становятся неотъемлемыми элементами при торговле с использованием плеча.

Также стоит отметить, что неопытные трейдеры могут существенно повысить свои риски, не понимая механизмы левериджа. Важно не только учитывать потенциальную прибыль, но и осознавать возможные убытки, которые могут возникнуть из-за высокой степени заемного капитала. Поэтому обучение и практическая подготовка должны предшествовать торговле с использованием кредитного плеча.

Успешная торговля с левериджем требует сочетания знаний, анализа рыночной ситуации и дисциплины. Постоянный мониторинг позиций и других факторов, способных повлиять на рынок, окажется ключевым аспектом для снижения вероятности ликвидации и сохранения капитала в долгосрочной перспективе.