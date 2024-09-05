В конце августа ведущий разработчик Shiba Inu Шитоши Кусама сообщил, что децентрализованная организация (DAO) SHIB получила от партнёра 37,5 ETH стоимостью $94 463 по текущему курсу, и предложил владельцам цифровых активов принять участие в голосовании, посвящённом тому, как стоит потратить эти средства.

Члены сообщества криптовалюты Shiba Inu (SHIB), известные как Армия SHIB, не поддержали идею сжигания монет за счёт Ethereum (ETH).

В конце августа главный разработчик Shiba Inu Шитоши Кусама сообщил, что децентрализованная автономная организация (DAO) SHIB получила 37,5 ETH от партнёра, что эквивалентно $94 463 по текущему курсу. Он предложил владельцам цифровых активов принять участие в голосовании о целесообразности использования этих средств.

В результате 86% голосовавших высказались за то, чтобы перевести Ethereum на криптокошелёк с мультиподписью, откуда средства будут расходоваться по усмотрению членов DAO. Идея покупки Shiba Inu за ETH с последующим сжиганием набрала лишь 14% голосов. Голосование завершится 4 сентября, и, скорее всего, победит первая идея.

Один из участников Армии SHIB, использующий псевдоним Jolt, объяснил, почему большинство в криптосообществе скептически относится к сжиганию Shiba Inu: по его мнению, уничтожение небольшого объёма монет не скажется на курсе, и эти средства лучше направить на проекты, способствующие развитию экосистемы Shiba Inu и сети Shibarium.

Некоторые участники Армии SHIB также отметили, что сжигание токенов стало бы лишь временной мерой, не решающей основную проблему перепроизводства монет. Вместо этого, они выступают за долгосрочные стратегии, которые смогут повысить ценность SHIB, такие как развитие новых приложений и сервисов на платформе Shibarium. Это, по их мнению, будет более эффективным способом повысить интерес к криптовалюте и привлечь новых инвесторов.

Основатель Shiba Inu Шитоши Кусама поддерживает подход, направленный на развитие экосистемы, подчеркивая важность сообществ и их активного участия в принятии решений. Он считает, что массовое сжигание токенов может создать видимость дефицита, но фактически не изменит фундаментальные условия рынка. Это вызывает дебаты внутри сообщества, где разные группы имеют свои версии того, как лучше управлять ресурсами.

Таким образом, голосование по вопросу использования 37,5 ETH стало важным индикатором мнений внутри Армии SHIB. Результаты голосования могут оказать влияние на будущие инициативы, а также на то, какие стратегии будут реализованы для повышения устойчивости и эффективности экосистемы Shiba Inu.