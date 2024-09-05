В качестве примера он привел ситуацию вокруг операционной системы Windows, переставшей внедрять инновации. В результате пользователи стали переходить на гаджеты Android и iOS.

Чарльз Хоскинсон заявил, что криптовалютная сфера больше не нуждается в биткоине, который стал своего рода религиозным символом, а его экосистема обречена на упадок.

«98% изменений в отрасли происходит вне рамок первой криптовалюты. Хешрейт блокчейна цифрового золота будет падать, и он постепенно столкнется с тепловой смертью», — подметил Хоскинсон. В качестве аналогии он привел пример с операционной системой Windows, которая прекратила инновации, что привело пользователей к переходу на устройства с Android и iOS.

По словам Хоскинсона, такие же перспективы ожидают и биткоин — он становится все менее востребованным среди рыночных участников. Создатель Cardano отметил, что неоднократно призывал разработчиков Биткоина к внедрению нововведений, однако сообщество отвергло его идеи.

Ранее основатель сервиса Mynth, Роберт Руз, предложил исключить Чарльза Хоскинсона из проекта после реализации хардфорка Chang, что было направлено на «улучшение децентрализации платформы».

Хоскинсон продолжил свою критику, подчеркивая, что биткоин стал символом стагнации в криптовалютном пространстве. Он отметил, что с каждым годом появляется все больше альтернатив, которые предлагают улучшенные технологии и функциональные возможности. «Мир не стоит на месте, и игнорировать новые идеи — это путь к вымиранию», — заявил Хоскинсон, намекая на необходимость осваивать новые горизонты и выхода за рамки традиционных схем.

Сложившаяся система биткоина, по его мнению, не позволяет адаптироваться к современным требованиям пользователей. Технологическая инертность и отсутствие гибкости в внедрении новых функций ведут к снижению интереса к "цифровому золоту". Он подчеркнул, что будущее криптовалюты — за проектами, такими как Cardano, которые активно развиваются и стремятся улучшить пользовательский опыт.

Кроме того, обсуждение вокруг хардфорка Chang также подчеркивает растущее напряжение внутри криптосообщества, где старые ценности и новаторские идеи сталкиваются. Хоскинсон намерен продвигать свою миссию по развитию децентрализации и расширению возможностей блокчейн-технологий, отвергая критику и продолжая работать над улучшением своей платформы.