По мнению аналитиков Bitfinex, будущее ведущей криптовалюты в значительной степени зависит от решения по процентной ставке, которое ФРС США примет в этом месяце.

Аналитики Bitfinex предупреждают о возможном снижении биткоина на 20%. Они считают, что судьба главной криптовалюты во многом зависит от решения, которое Федеральная резервная система США примет в текущем месяце касательно процентной ставки.

В своем анализе эксперты связали недавний рост биткоина на 32% с ожиданиями «голубиной» позиции регулятора. Однако они акцентировали внимание на том, что калькуляция о снижении ставки может «значительно отразиться как на краткосрочной волатильности BTC, так и на его будущих перспективах».

Снижение на 25 базисных пунктов, по их мнению, может обозначить начальный этап смягчения монетарной политики, что в долгосрочной перспективе приведет к росту котировок биткоина на фоне увеличения ликвидности и уменьшения рисков рецессии. В то же время, более резкое снижение на 50 пунктов способно вызвать мгновенный рост цен, за которым последует коррекция из-за обостряющихся опасений рецессии.

Аналитики прогнозируют, что после изменения ставки биткоин может упасть на 15-20% до $40 000-$50 000, что связано с исторической нестабильностью сентября. Они также отметили, что текущая волатильность биткоина создаёт «как риски, так и возможности для трейдеров». Заседание ФРС состоится 17 и 18 сентября, и большинство экспертов ожидают снижения ставки, хотя величина изменений остается неясной.

При этом важно учитывать, что реакция рынка на решения Федеральной резервной системы часто сопровождается значительными колебаниями. Никогда нельзя недооценивать психологический аспект: ожидания трейдеров могут привести к спекуляциям, которые усугубят волатильность. Таким образом, даже если ставка снизится, краткосрочные колебания могут отрицательно сказаться на ценах активов, включая биткоин.