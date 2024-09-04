Stelato S9 обвинили в плохой устойчивости - разработчики проведут серию открытых тестов с участием экспертов

В этом месяце компания Stelato планирует открыть специализированную испытательную площадку и пригласить экспертов для проведения тестов.

На одном из первых обзоров блогер выразил свое разочарование в том, как Stelato S9 справился с неровной дорогой. Он отметил, что автомобиль не способен ехать прямо, демонстрируя склонность к отклонениям.

Разработчики отреагировали на эти замечания, подчеркивая, что такие выводы могут негативно сказаться на восприятии продукта потенциальными покупателями. Ю Чэндун, управляющий директор Huawei и председатель подразделения Smart Car Solutions, добавил: «Нам обязательно нужны профессионалы для тестирования. К сожалению, в обществе есть те, кто может повлиять на мнения, предлагая денежные вознаграждения за хорошие отзывы. Но я хочу, чтобы автомобиль оценивался именно специалистами».

Разработчики Stelato уверены, что их модель S9 способна оправдать ожидания даже самых требовательных автомобилистов. Они планируют провести серию независимых тестов, чтобы продемонстрировать истинные способности автомобиля на различных типах дорог. Для этого команда организовала сотрудничество с известными автомобильными экспертами и журналистами, что должно повысить уровень доверия к продукту.

Кроме того, в рамках испытаний будут протестированы различные аспекты вождения, включая маневренность, устойчивость и комфорт. Это позволит получить объективные результаты и выявить возможные недостатки, которые можно будет устранить в будущих версиях авто. Разработчики уверены, что такой подход поможет избежать дальнейших недоразумений и предоставит потребителям полную картину о возможностях Stelato S9.

Важной задачей, которую ставят перед собой создатели, является не только улучшение качества продукта, но и восстановление репутации компании. Они надеются, что прозрачность в проведении тестов и открытость к критике поспособствуют формированию более положительного имиджа автомобильного бренда на рынке.