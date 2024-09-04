220 специализированных организаций в РФ и дружественных странах поставляют запчасти для этих самолетов: «Нет никакой угрозы, что не на чем будет летать. И подтверждение тому - ежегодный прирост пассажиропотока. Летают россияне все больше и больше».

Об этом сообщил Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта. Среди воздушных судов, используемых авиакомпаниями, насчитывается 287 Airbus и 267 Boeing. Запчасти для этих самолетов поставляют 220 специализированных компаний из России и дружеских государств.

И, как отметил Иванов, не существует опасений, что у авиакомпаний не останется самолетов для полетов: "Нет никаких рисков, что они останутся без техники. Каждый год мы наблюдаем рост пассажиропотока, и россияне все чаще пользуются авиаперевозками."

В это время стартуют испытания российских лайнеров МС-21 и Superjet с новыми отечественными двигателями. "Процесс займет не менее двух лет, поскольку безопасность полетов имеет первостепенное значение", — добавил он.

Также важно отметить, что российские авиапроизводители активно работают над расширением модельного ряда. В условиях международных санкций стремление к импортозамещению становится особенно актуальным. Проект МС-21, который уже привлек внимание специалистов и потенциальных покупателей, обещает стать конкурентоспособным на мировом рынке гражданской авиации.

С учетом возрастающего внутреннего пассажиропотока, компаниям необходимо адаптироваться к новым реалиям и внедрять современные технологии. Разработка новых моделей, таких как МС-21, позволяет не только укрепить позиции России в авиационной отрасли, но и повысить уровень конкуренции на международных рынках.

Кроме того, кооперация с дружественными странами в сфере поставок комплектующих и технологий поможет обеспечить устойчивость отечественной авиации. Партнерство с иностранными производителями может стать ключевым фактором в развитии новых проектов и обеспечении надежности поставок.

Таким образом, несмотря на текущие вызовы, российская авиационная отрасль демонстрирует свою способность к адаптации и развитию, создавая перспективы для роста и улучшения качества авиаперевозок в стране.