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Основатель блокчейна Cardano Хоскинсон планирует создать в Бразилии децентрализованную соцсеть
Несколько ранее Верховный суд страны запретил принадлежащую Илону Маску соцсеть Х*.

Чарльз Хоскинсон, основатель блокчейна Cardano, объявил о своих планах создать децентрализованную социальную сеть в Бразилии. Это заявление прозвучало в его недавнем эфире, после того как Верховный суд страны запретил платформу Х*, принадлежащую Илону Маску.

Хоскинсон выразил надежду, что даже несмотря на ограничения, работа сообщества продолжит оказывать влияние на всех. Он подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности привлечь бразильцев для участия в создании децентрализованной платформы.

Бразилия, крупнейшая страна Латинской Америки, стала новой ареной в глобальной дискуссии о регулировании свободы слова в интернете.

После решения суда о приостановлении работы Х* из-за отказа Маска назначить представителя для общения с властями, многие из 20 миллионов пользователей оказались вне дела.

Хоскинсон, вдохновленный происходящими изменениями, считает, что децентрализованная социальная сеть может стать важным инструментом для обеспечения свободы слова и обмена информации в условиях неопределенности. Он подчеркнул, что основа платформы будет строиться на принципах открытости и прозрачности, что позволит пользователям ощущать себя в безопасности. Участие сообщества в разработке будет ключевым для создания конструктивной и инклюзивной среды.

* Компания запрещена в России.

#бразилия #свобода слова #x #cardano #ilon musk #цифровые права #чарльз хоскинсон #децентрализованная социальная сеть #открытость и прозрачность #регулирование интернета
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