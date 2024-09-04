Несколько ранее Верховный суд страны запретил принадлежащую Илону Маску соцсеть Х*.

Чарльз Хоскинсон, основатель блокчейна Cardano, объявил о своих планах создать децентрализованную социальную сеть в Бразилии. Это заявление прозвучало в его недавнем эфире, после того как Верховный суд страны запретил платформу Х*, принадлежащую Илону Маску.

Хоскинсон выразил надежду, что даже несмотря на ограничения, работа сообщества продолжит оказывать влияние на всех. Он подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности привлечь бразильцев для участия в создании децентрализованной платформы.

Бразилия, крупнейшая страна Латинской Америки, стала новой ареной в глобальной дискуссии о регулировании свободы слова в интернете.

После решения суда о приостановлении работы Х* из-за отказа Маска назначить представителя для общения с властями, многие из 20 миллионов пользователей оказались вне дела.

Хоскинсон, вдохновленный происходящими изменениями, считает, что децентрализованная социальная сеть может стать важным инструментом для обеспечения свободы слова и обмена информации в условиях неопределенности. Он подчеркнул, что основа платформы будет строиться на принципах открытости и прозрачности, что позволит пользователям ощущать себя в безопасности. Участие сообщества в разработке будет ключевым для создания конструктивной и инклюзивной среды.

* Компания запрещена в России.