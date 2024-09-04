Протез выполнен методом 3D-печати алюминием, что позволило создать прочную и легкую конструкцию. После испытаний модель будет запущена в мелкосерийное производство.

В России разработали новый протез пальца, который помогает восстановить функции кисти руки, сообщается в пресс-релизе корпорации Ростех.

На представленном видео можно увидеть модель протеза, созданную МПО "Металлист". Данный протез позволяет удерживать мелкие предметы и удобно работать на компьютере. Он также восстанавливает длину пальца, что способствует естественным движениям при захвате. Протез функционирует на основе силы оставшейся фаланги, что обеспечивает его эффективность.

Изделие выполнено с использованием 3D-печати из алюминия, что дало возможность создать легкую и прочную конструкцию. После успешного завершения испытаний, модель будет запущена в небольшое серийное производство.

Уникальность протеза заключается в его адаптивности: пользователь может легко менять настройки в зависимости от потребностей и задач. Это особенно важно для людей, которые занимаются различными видами деятельности, будь то работа за компьютером или выполнение мелких бытовых задач.

Кроме того, планируется расширить линию продуктов, добавив протезы для других пальцев и частей руки. Ведутся исследования по интеграции нейросигналов для управления протезом.