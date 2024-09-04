Он полностью децентрализован, не имеет серверов и единой базы данных, приложение уже используется на поле боя и получило положительные отзывы.

В России разработан закрытый мессенджер, предназначенный для военных нужд. Его популярность возросла после ареста сооснователя Telegram, что подтолкнуло военные структуры к поиску новых решений. Приложение, получившее название «Локтар», полностью децентрализовано и не зависит от серверов или единой базы данных. Оно уже активно используется на поле боя и получило положительные отзывы, как сообщает «Известия».

Команда, стоящая за «Локтаром», создала программное обеспечение, которое интегрирует тактические карты и функции мессенджера для боевых действий. Система позволяет обмениваться географическими данными и передавать структурированную информацию о тактической ситуации.

В условиях боевых действий мессенджер функционирует без интернета и серверов, что становится необходимостью. Данные могут передаваться между устройствами через имеющиеся средства связи, такие как радиостанции и закрытые Wi-Fi-сети.

Также реализованы инструменты, адаптирующие тип передаваемой информации под пропускную способность каналов связи, что позволяет избежать их перегрузки. «Локтар» может быть установлен на различные устройства и внедряется в подразделениях за короткий период без специальной подготовки персонала.

Система «Локтар» также предлагает повышенный уровень безопасности. Все передаваемые данные шифруются с использованием современных алгоритмов, что делает их недоступными для посторонних глаз. Это особенно актуально в условиях боевых действий, где информация о передвижениях и расположении военных сил может быть критически важной.

Кроме того, разработчики предусмотрели возможность интеграции «Локтара» с другими системами и устройствами, что позволяет расширить функционал приложения. Например, мессенджер может связываться с дроновой разведкой, передавая данные в реальном времени. Это обеспечит быстрое принятие решений на поле боя и повысит эффективность операций.

На данный момент «Локтар» проходит тестирование в различных подразделениях армии, и первые результаты показывают, что приложение существенно улучшает процессы взаимодействия между солдатами. Ожидается, что в будущем оно станет стандартом для военных коммуникаций.